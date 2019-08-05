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Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.

«Я как заявитель согласна на проведение митинга 10 августа на проспекте Сахарова», — сообщила Русакова. «Официального согласия мы еще мэрии не давали», — заявил РБК другой заявитель данного митинга, муниципальный депутат от района Кунцево Денис Шендерович. Другим созаявителем акции является глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

Ранее мэрия заявляла, что согласовала два митинга — 10 и 11 августа на проспекте Сахарова в Москве. Максимальное число участников каждой из этих акций — до 100 тыс. человек, сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

1 августа Русакова говорила, что была в мэрии чтобы передать обращение депутатов и председателя «Яблока» о мерах безопасности на акции 3 августа. «Итогами беседы не вполне удовлетворена. Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа — нельзя. А на 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями», — сказала она тогда.

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Несогласованная акция в центре Москвы. Главное

Протестные акции начались в середине июля, поводом стал отказ окружных избиркомов зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Отказ получили, в частности, юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и Иван Жданов, экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев, председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин и другие.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Последние акции протеста прошли 27 июля и 3 августа и были не согласованы столичными властями. По данным МВД, на них были задержаны 1074 и 600 человек соответственно, в «ОВД-Инфо» приводят другие цифры — 1373 и 1001.

На фоне протестов было возбуждено сначала уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов, а затем и по статье о массовых беспорядках.

Теги: оппозиция, акция протеста, Мосгордума, Выборы
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