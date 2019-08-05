Русакова заявила о согласии на санкционированную акцию 10 августа

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова заявила РБК, что согласна на проведение 10 августа согласованной с властями акции на проспекте Академика Сахарова в Москве.

«Я как заявитель согласна на проведение митинга 10 августа на проспекте Сахарова», — сообщила Русакова. «Официального согласия мы еще мэрии не давали», — заявил РБК другой заявитель данного митинга, муниципальный депутат от района Кунцево Денис Шендерович. Другим созаявителем акции является глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

Ранее мэрия заявляла, что согласовала два митинга — 10 и 11 августа на проспекте Сахарова в Москве. Максимальное число участников каждой из этих акций — до 100 тыс. человек, сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

1 августа Русакова говорила, что была в мэрии чтобы передать обращение депутатов и председателя «Яблока» о мерах безопасности на акции 3 августа. «Итогами беседы не вполне удовлетворена. Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа — нельзя. А на 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями», — сказала она тогда.