Шольц заявил о проблемах с энергобезопасностью в ФРГ на годы

ФРГ не сможет решить проблему с энергобезопасностью в течение нескольких лет, хотя уже строит трубопроводы, терминалы СПГ и меняет законы. Власти готовятся «к дефициту, например, когда речь идет о газе», сказал Шольц

Олаф Шольц (Фото: Michaela Rehle / Reuters)

Проблему энергобезопасности Германии не удастся решить в течение нескольких лет, сказал канцлер страны Олаф Шольц в видеообращении, опубликованном на сайте правительства.

«Мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. Так будет в течение следующих нескольких недель, месяцев и лет», — сказал он (цитата по RND).

Он подчеркнул, что федеральное правительство уже приняло меры, чтобы Германия была готова «к дефициту, например, когда речь идет о газе».

«Мы строим трубопроводы, терминалы СПГ (сжиженный природный газ. — РБК). Мы гарантируем, что он хранится в наших резервуарах для хранения газа. И мы обеспечиваем использование угольных электростанций, чтобы сэкономить газ», — добавил Шольц.

По его словам, власти стремятся, чтобы в долгосрочной перспективе страна не зависела от импорта нефти, угля и газа и увеличила долю возобновляемых источников энергии. Они меняют для этого законодательство в темпе, «который никогда раньше не наблюдался в Германии, и который необходим», заключил канцлер.

В марте немецкий канцлер сказал, что ЕС не решился вводить санкции в отношении поставок российских энергоносителей, так как обеспечить энергобезопасность союза другими способами, кроме как за их счет не получится. Однако уже в начале июня в шестой санкционный пакет включили частичное нефтяное эмбарго. Запрет распространяется на морские поставки и касается не только нефти в чистом виде, но и смесей — так называемых блендов.



На фоне ввода Евросоюзом антироссийских санкций годовая инфляция в еврозоне в июне выросла до рекордных 8,6%. Сильнее всего там подорожала энергия — на 41,9% в годовом выражении.

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Власти Германии на фоне кризиса не раз призывали жителей экономить энергию. Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек говорил, что страна сможет пережить зиму только при значительной экономии энергии и полных хранилищах. Он признавался, что и сам начал экономить на душе из-за ограничения поставок российского газа и риска его дефицита.

Ранее, 14 июня, российский «Газпром» уведомил немецкую сторону, что собирается уменьшить подачу газа с плановых 167 млн до 100 млн куб. м в сутки из-за невозвращения турбины Siemens для газопровода «Северный поток» с ремонта из Канады. На следующий день из эксплуатации вывели еще один газотурбинный двигатель, что сократило объем прокачки до 67 млн куб. м газа в сутки.

Российская компания объяснила происходящее задержкой ремонта агрегатов Siemens (она в мае решила покинуть российский рынок), которые находятся на ремонте в канадском Монреале. Их затруднительно оттуда вывезти из-за санкций. В Кремле настаивали на аналогичной версии сложившейся ситуации, заверяя, что Россия остается ответственным поставщиком. Siemens считает решение «Газпрома» политическим. Такое же мнение высказывал Хабек, который допускал, что Москва может полностью перекрыть поставки газа.