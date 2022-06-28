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Военная операция на Украине ,  
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Макрон назвал шоком рост цен на энергоносители в ЕС

Макрон назвал шоком рост цен на энергоносители в ЕС после начала операции на Украине
Президент Франции считает, что нужно приложить больше усилий к тому, чтобы сдерживать цены на нефть и газ. Он также осудил тех, кто «разбогател на геополитическом контексте», получая сверхприбыли от производства энергоресурсов
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Рост цен на энергоносители после начала российской военной операции на Украине стал шоком для европейцев, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции после саммита G7.

«Конфликт [на Украине] вывел из равновесия цены на энергоносители, для европейцев, очевидно, это стало очень сильным шоком». — сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что необходимо лучше сдерживать цены на нефть и газ.

Макрон также осудил тех, кто получил сверхдоходы за счет резкого роста средств на энергоносители, заявив, что они «разбогатели на геополитическом контексте». «Мы ясно видим, что, пока мы говорим, производители получают сверхприбыли от нефти и газа. После кризиса мировые рынки резко выросли. Есть ли какое-либо оправдание для такого резкого роста цен? Нет», — заявил президент.

Британский регулятор предупредил о росте счетов за электроэнергию на 42%
Экономика
Фото:Matt Cardy / Getty Images

Этой весной в некоторых европейских странах проходили протесты из-за роста цен. В Британии в апреле граждане протестовали против подорожания энергоресурсов после того, как власти увеличили ценовой порог на газ и электричество на 54%.

The Guardian связывала рост цен с продолжающимся влиянием пандемии коронавируса на добычу, а также с военными действиями на Украине, из-за которых европейские страны ограничивают импорт российской нефти и газа.

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В конце мая британский регулятор в сфере энергетики Ofgem предупредил, что к октябрю цены на электроэнергию в стране могут вырасти еще на 42%. «Изменения цен, которые мы наблюдаем на газовом рынке, действительно происходят раз в поколение, невиданные со времен нефтяного кризиса 1970-х годов», — уточнял глава Ofgem Джонатан Брирли.

Во Франции в марте протестовали таксисты и водители фур, которые были недовольны ростом цен на топливо. Они выстраивались в колонны на проезжих частях в разных городах страны, двигаясь очень медленно и таким образом практически блокируя движение.

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Политика
Фото:РИА Новости

Президент Владимир Путин считает, что Россия не виновата в росте цен на энергоносители. К этому привела «недальновидная политика» Евросоюза, который спекулировал на теме зеленой энергетики, полагает он.

«Я лично считаю, что многие политические силы и в США, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту «зеленую» повестку в том числе в энергетике», — подчеркивал он, добавляя, что возможности альтернативных видов энергии оказались завышены. По его мнению, значение углеводородов стали «принижать», что привело к недостатку инвестирования в отрасль.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Франция Эмманюэль Макрон цены на газ цены на нефть ЕС

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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