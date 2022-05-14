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В ФРГ призвали экономить энергию, чтобы пережить зиму без газа из России

При значительной экономии энергии и полных хранилищах к концу года Германия сможет пережить зиму без поставок российского газа, заявил в интервью Wirtschafts Woche министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

«Если у нас будут полные хранилища к концу года, если два из четырех арендованных нами плавучих танкеров с СПГ (сжиженным природным газом. — РБК) будут подключены к сети и если мы будем значительно экономить энергию, то в случае прекращения поставок российского газа мы сможем в достаточной степени пережить зиму», — сказал он.

По словам Хабека, два из четырех судов с СПГ, поставляемых для Германии, уже заменяют чуть менее четверти российского газа. Однако, несмотря на это, министр предупредил об экономических рисках прекращения поставок газа из России. «Даже при упомянутых условиях цены на газ, безусловно, будут очень высокими, а хранилища будут пустыми в конце зимы», — считает Хабек.

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В конце марта Хабек говорил, что почти полной независимости от российского газа Берлин надеется достичь к лету 2024 года. К концу этого года в Германии планируют стать практически независимыми от российской нефти, а к осени — полностью отказаться от российского угля.

30 марта Германия ввела первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за возможных перебоев поставок из России, который предусматривает максимальное сокращение потребления газа и постоянный мониторинг ситуации на газовом рынке.

Газовый план на случай непредвиденных обстоятельств предусматривает три уровня угрозы. Первый — режим раннего предупреждения — вводится в случае, когда есть «конкретные, серьезные и надежные» признаки предстоящего ухудшения ситуации с газоснабжением. Если такой сценарий реализуется, вводится второй уровень опасности.

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Третий уровень угрозы — объявление ЧС — происходит при значительном нарушении газоснабжения. В этом случае в ситуацию вмешивается правительство для обеспечения газом «защищенной» категории потребителей — граждан, больниц, пожарных служб и полиции.

После перевода Россией платы за газ в рубли канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о планах продолжать платить в евро. В то же время он заявил, что Германия не сможет преодолеть зависимость от российского газа в течение года и потребуется «больше времени».

При этом 10 мая немецкая газовая компания VNG — Verbundnetz Gas объявила, что произведет оплату за газ в евро через счета в Газпромбанке. «Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — рассказали Reuters в компании, не ответив при этом на вопрос агентства, были ли открыты в Газпромбанке два счета — в евро и рублях.

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