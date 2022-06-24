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Война санкций ,  

Вице-канцлер ФРГ признался в экономии на душе из-за российского газа

На фоне ограничения поставок российского газа и риска его дефицита этой зимой на личные жертвы приходится идти даже высокопоставленным немецким чиновникам
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Роберт Хабек
Роберт Хабек (Фото: Markus Schreiber / AP)

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Spiegel рассказал, что стал проводить меньше времени в душе ради солидарности с призывом его ведомства, которое предложило такими бытовыми методами экономить энергию из-за дорогих энергоносителей.

«Я придерживаюсь того, что рекомендует мое министерство (экономии энергии. — РБК). Я значительно сократил время принятия душа. Но я плохой пример. У меня, как у министра, зарплата, о которой другие только мечтают. Кроме того, я прихожу домой поздно, встаю в шесть и ухожу в семь. Зимой вообще не надо топить. Мой коллега из Нидерландов недавно с гордостью сказал мне, что они хотят устроить кампанию по сокращению среднего времени в душе с десяти до пяти минут. Мне стало смешно. Я никогда в жизни не принимал душ и пяти минут. Я быстро моюсь», — рассказал он.

Хабек признал, что рост цен из-за подорожания газа и сложившейся после начала военных действий на Украине экономической ситуации может сильно ударить по малообеспеченным слоям населения. «Если вы зарабатываете много, вы можете справиться с ростом цен. Но я знаю многих граждан, у которых денег не хватает до конца месяца. Есть люди, которые прошлой зимой не отапливали все комнаты в своей квартире. И, честно говоря, это еще не конец. Пострадает больше людей», — говорит Хабек.

По его словам, грядущей зимой Германии грозит дефицит газа, поэтому энергопотребление нужно урезать всем немцам. «Потребление газа должно быть снижено везде, где это возможно. Иначе будет сложно», — подчеркнул он. В противном случае властям придется идти на сложные решения, отметил он, в частности — урезать поставки газа некоторым отраслям промышленности.

FT узнала об опасении Германии полного перекрытия Россией поставок газа
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Фото:Стоян Ненов / Reuters

Еще 30 марта Германия ввела первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за возможных перебоев поставок из России, который предусматривает максимальное сокращение потребления газа и постоянный мониторинг ситуации на газовом рынке. 23 июня уровень предупреждения ЧС был повышен еще на ступень. Третий, последний уровень будет аварийным, газовый рынок будут регулировать власти.

На фоне проблем с поставками газа из России и опасением полного перекрытия российского экспорта в германии предлагались различные варианты экономии энергоресурсов. Помимо сокращения времени, проводимого в душе под горячей водой, в числе предложений была экономия на отоплении. А глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман предлагал ввести временное ограничение скорости на дорогах Германии: до 100 км/ч на скоростных магистралях и до 30 км/ч в городах для экономии бензина. Идею поддержал министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир.

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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