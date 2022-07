ЕС запретит импорт смесей с российской нефтью. Что это значит

Вместе с эмбарго на российскую нефть ЕС решил запретить и смеси, содержащие нефть из России. При этом нефтепродукты, произведенные из нее за рубежом, поставлять в Европу будет можно. РБК разбирался в последствиях этих решений

Еврокомиссия представила разъяснения по эмбарго на российскую нефть, которое было введено с начала июня. Согласно этим разъяснениям, под запрет попадет не только нефть из России в чистом виде, но и в составе смесей — так называемых блендов, использование которых достаточно популярно в Европе.

Если смешивается российская и нероссийская нефть, то под запрет попадает вся партия, говорится в разъяснениях. Исключение — способность поставщика четко показать, какая часть партии произведена не в России, тогда эту часть пустят на европейский рынок. Одновременно ЕС разрешил ввозить на свою территорию нефтепродукты, произведенные из российской нефти на иностранных НПЗ.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти», а также в Минэнерго и вице-премьеру Александру Новаку, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс.

Евросоюзу потребовалось полтора месяца на то, чтобы согласовать частичное эмбарго на поставки нефти из России. Решение об этом было принято в ходе саммита в Брюсселе 30 мая. Запрет введен с июня с переходным периодом (для нефти — до декабря 2022 года и для нефтепродуктов — до февраля 2023 года) для контрактов, заключенных до вступления в силу эмбарго, и новых разовых сделок на спотовом рынке.

Эмбарго распространяется на морские поставки нефти, но не на экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Германия и Польша самостоятельно решили отказаться от любых форм поставок российской нефти, так что к концу года она будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупавшейся Евросоюзом у России, поясняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на эти санкции и частичный отказ европейцев от российской нефти сразу после начала спецоперации на Украине, трейдеры и нефтяные компании, включая англо-голландскую Shell, нашли способ для обхода таких ограничений. Агентство Bloomberg еще в апреле сообщало, что они стали торговать так называемой латвийской нефтяной смесью, в составе которой на российскую Urals приходится менее 50%. Смешивание нефти разных поставщиков происходило в порту латвийского Вентспилса. Теперь, согласно разъяснениям Еврокомиссии, поставка таких смесей тоже подпадает под запрет.

Блендирование (смешивание нефти разных производителей) — это почти мейнстрим при поставках в ЕС, напоминает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «До латвийской смеси активно использовались малайзийская и сингапурская смеси — для иранской продукции, но ничего не мешает использовать российскую», — говорит он. Однако из-за уточнений Еврокомиссии для российских нефтяников больше не будут доступны простые способы обхода санкций в виде использования подобных смесей, когда в танкере поставлялась нефть из нескольких источников, 50,1% которой — из неподсанкционных стран, предупреждает Гришунин. По его словам, это плохо, так как теперь для поставок придется использовать серые схемы по аналогии с Ираном, который находится под различными санкциями начиная с 1979 года, что вызовет сильное удорожание логистики.

Сколько нефти Россия поставляла в ЕС

В 2021 году страны ЕС завезли морем сырой нефти примерно на €32,7 млрд, или 68% всего импорта нефти из России. Еще на €21,2 млрд морским путем Европа ввезла российские нефтепродукты. Но в официальной статистике не раскрывается, какая часть поставок нефти идет в чистом виде, а какая — в смешанном (в блендах).

Нефть и нефтепродукты служат ключевым источником экспортной выручки в России, на их долю приходится почти 37% всего товарного экспорта ($180 млрд), следует из статистики ФТС за прошлый год.

По данным Center for Research on Energy and Clean Air, за первые 100 дней спецоперации на Украине (с 24 февраля по 3 июня 2022 года) Россия получила €93 млрд от экспорта энергоносителей. ЕС импортировал 61% этого объема на сумму около €57 млрд. €46 млрд из €93 млрд пришлось на нефть, €13 млрд — на нефтепродукты, €24 млрд — на трубопроводный газ, €5,1 млрд — на сжиженный природный газ (СПГ), €4,8 млрд — на уголь.