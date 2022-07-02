ЕС запретит импорт смесей с российской нефтью. Что это значит

ЕС решил вместе с отказом от нефти из России запретить нефтяные смеси с ее содержанием

Вместе с эмбарго на российскую нефть ЕС решил запретить и смеси, содержащие нефть из России. При этом нефтепродукты, произведенные из нее за рубежом, поставлять в Европу будет можно. РБК разбирался в последствиях этих решений

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Еврокомиссия представила разъяснения по эмбарго на российскую нефть, которое было введено с начала июня. Согласно этим разъяснениям, под запрет попадет не только нефть из России в чистом виде, но и в составе смесей — так называемых блендов, использование которых достаточно популярно в Европе.

Если смешивается российская и нероссийская нефть, то под запрет попадает вся партия, говорится в разъяснениях. Исключение — способность поставщика четко показать, какая часть партии произведена не в России, тогда эту часть пустят на европейский рынок. Одновременно ЕС разрешил ввозить на свою территорию нефтепродукты, произведенные из российской нефти на иностранных НПЗ.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти», а также в Минэнерго и вице-премьеру Александру Новаку, который курирует в правительстве топливно-энергетический комплекс.

Как запрет на смеси скажется на поставках из России

Евросоюзу потребовалось полтора месяца на то, чтобы согласовать частичное эмбарго на поставки нефти из России. Решение об этом было принято в ходе саммита в Брюсселе 30 мая. Запрет введен с июня с переходным периодом (для нефти — до декабря 2022 года и для нефтепродуктов — до февраля 2023 года) для контрактов, заключенных до вступления в силу эмбарго, и новых разовых сделок на спотовом рынке.

Эмбарго распространяется на морские поставки нефти, но не на экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Германия и Польша самостоятельно решили отказаться от любых форм поставок российской нефти, так что к концу года она будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупавшейся Евросоюзом у России, поясняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Несмотря на эти санкции и частичный отказ европейцев от российской нефти сразу после начала спецоперации на Украине, трейдеры и нефтяные компании, включая англо-голландскую Shell, нашли способ для обхода таких ограничений. Агентство Bloomberg еще в апреле сообщало, что они стали торговать так называемой латвийской нефтяной смесью, в составе которой на российскую Urals приходится менее 50%. Смешивание нефти разных поставщиков происходило в порту латвийского Вентспилса. Теперь, согласно разъяснениям Еврокомиссии, поставка таких смесей тоже подпадает под запрет.

Блендирование (смешивание нефти разных производителей) — это почти мейнстрим при поставках в ЕС, напоминает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «До латвийской смеси активно использовались малайзийская и сингапурская смеси — для иранской продукции, но ничего не мешает использовать российскую», — говорит он. Однако из-за уточнений Еврокомиссии для российских нефтяников больше не будут доступны простые способы обхода санкций в виде использования подобных смесей, когда в танкере поставлялась нефть из нескольких источников, 50,1% которой — из неподсанкционных стран, предупреждает Гришунин. По его словам, это плохо, так как теперь для поставок придется использовать серые схемы по аналогии с Ираном, который находится под различными санкциями начиная с 1979 года, что вызовет сильное удорожание логистики.

Сколько нефти Россия поставляла в ЕС В 2021 году страны ЕС завезли морем сырой нефти примерно на €32,7 млрд, или 68% всего импорта нефти из России. Еще на €21,2 млрд морским путем Европа ввезла российские нефтепродукты. Но в официальной статистике не раскрывается, какая часть поставок нефти идет в чистом виде, а какая — в смешанном (в блендах). Нефть и нефтепродукты служат ключевым источником экспортной выручки в России, на их долю приходится почти 37% всего товарного экспорта ($180 млрд), следует из статистики ФТС за прошлый год. По данным Center for Research on Energy and Clean Air, за первые 100 дней спецоперации на Украине (с 24 февраля по 3 июня 2022 года) Россия получила €93 млрд от экспорта энергоносителей. ЕС импортировал 61% этого объема на сумму около €57 млрд. €46 млрд из €93 млрд пришлось на нефть, €13 млрд — на нефтепродукты, €24 млрд — на трубопроводный газ, €5,1 млрд — на сжиженный природный газ (СПГ), €4,8 млрд — на уголь.

Все введенные ограничения только поднимают стоимость нефти, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алора» Алексей Антонов. А экспорт российской нефти, как и иранской, продолжается, поскольку существует огромный разрыв в понимании технологических нюансов смешивания разных сортов и их экспорта и импорта в головах чиновников и технологов этих процессов, замечает он. Так, Иран уже больше 40 лет под санкциями, а экспорт его нефти не останавливался. «Новые ограничения ЕС никак не скажутся на поставках из России, — сказал РБК источник в правительстве. — Это лишь приведет к дефициту нефти в Европе, которой придется платить премию за сырье».

На фоне сохраняющегося спроса за рубежом добыча нефти в России стала восстанавливаться после падения в марте—апреле 2022 года, заявил Новак в ходе Петербургского международного экономического форума. «В июне практически вышли на уровень февраля. Тогда мы добывали 10,2 млн барр. в сутки, в марте—апреле снижали примерно до 9 млн барр. Сейчас, в июне, в среднем имеем 9,9 млн барр.», — отметил он.

Можно ли обойти новые ограничения

Нефтетрейдеры найдут сотню уловок для смешивания разных сортов под различными предлогами так, что потом разделить и различить исходные сорта будет невозможно, полагает Антонов. Помимо латвийской смеси существует множество других, а также способы «отмывания» нефти, когда, например, закупается сырье, перерабатывается в дизельное топливо, а уже дизтопливо экспортируется в ЕС, рассказывает он.

Достаточно добавить в российскую Urals хотя бы 1–2% нефти другого производителя для формальности, и это будет уже новый сорт, продолжает эксперт. По его словам, создание нового сорта — это скорее административная процедура, чем маркетинговая. «Назвать, где это делается и как, невозможно, это тщательно охраняемое ноу-хау, — оговаривается Антонов. — Во всем мире сорта при экспорте смешиваются между собой, это позволяет управлять показателями содержания серы и плотности, устранять трудности прокачки тяжелой нефти через трубопроводы».

Химические методы для оценки происхождения нефти не применяют, так как это сильно осложнит операции с ней и, очевидно, сделает ее дороже, замечает Гришунин. В основном можно отследить местонахождение нефтяных танкеров. «Определенный риск от использования разведывательных спутников для поиска танкеров есть, однако это сложно, дорого, и вряд ли кто-то всерьез будет этим заниматься», — сомневается он.

Еще одна лазейка для обхода новых ограничений ЕС — разъяснение Еврокомиссии, разрешающее ввозить нефтепродукты, произведенные в третьих странах из российской нефти, сказала РБК основатель исследовательской компании Ziemba Insights Рэйчел Зимба. Страны, за которыми нужно следить с точки зрения потенциального экспорта переработанной российской нефти, — это Индия, Китай и Турция, считает она.

По данным норвежской компании Rystad Energy, с февраля 2022 года продажи российской сырой нефти в Европу упали на 554 тыс. барр. в сутки. Но азиатские покупатели за это же время увеличили объем закупок почти на 400 тыс. барр. (с 1,14 млн в январе—феврале до 1,517 млн в марте—мае). Поставки российской нефти в Индию в апреле 2022 года (последние данные индийского Министерства торговли) по сравнению с апрелем предыдущего года выросли в три раза в натуральном выражении (до 1,62 млн т) и в 5,7 раза в денежном выражении, до $1,28 млрд. Экспорт в Китай в мае установил рекорд — 8,42 млн т (на 55% больше, чем в мае 2021 года), свидетельствуют данные китайской таможни. В итоге Россия обошла Саудовскую Аравию в качестве главного поставщика сырой нефти для Пекина, передает Reuters.

По оценкам экономистов Института международных финансов (IIF), к концу 2022 года Россия сможет перенаправить в Китай 20–40% нефти, предназначавшейся для Европы, говорила РБК заместитель главного экономиста IIF Элина Рыбакова.

Однако ситуацию с перенаправлением поставок российской сырой нефти из Европы в Азию сейчас осложняет дефицит нефтеперерабатывающих мощностей в мире. «На глобальном уровне недостаток нефтеперерабатывающих мощностей сейчас ощущается даже сильнее, чем в сырой нефти, что привело к скачку цен на нефтепродукты и резкому увеличению маржи нефтепереработчиков. Но определенные игроки в ЕС и США готовы потерпеть, пока это ограничивает российские экспортные доходы», — заключает Зимба.