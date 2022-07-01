Годовая инфляция в Еврозоне достигла в июне рекордных 8,6%
В июне годовая инфляция в Еврозоне стала максимальной за всю историю, достигнув 8,6% по сравнению с 8,1% в мае, следует из данных Евростата.
Больше всего выросли цены на энергию (41,9% по сравнению с 39,1% в прошлом месяце на фоне частичного нефтяного эмбарго против России), а также на продукты, алкоголь и табачные изделия (8,9% по сравнению с 7,5% в мае). Меньше всего подорожали промышленные товары (4,3%) и услуги (3,4%), говорится в отчете статистического ведомства.
Еврозона объединяет 19 стран, официальной валютой которых установлен евро. Это Германия, Франция, Италия, Испания, Латвия, Литва и Эстония, Австрия, Португалия, Нидерланды, Люксембург, Словения, Словакия, Финляндия, Бельгия, Ирландия, Греция, Кипр и Мальта.
Среди них самой высокой инфляция оказалась в Эстонии (22%), Литве (20,5%), Латвии (19%), Словакии и Греции (12,5 и 12% соответственно). В Германии, крупнейшей экономике Европы, показатель снизился с 8,7% в мае до 8,2% в июне.
На прошлой неделе Банк международных расчетов (BIS) предупредил, что ведущие экономики мира близки к ситуации, когда высокий рост цен сложно будет взять под контроль. Как отметили аналитики, мировая экономика, которая еще не оправилась от пандемии, испытала глубокий, «по своей сути стагфляционный» шок из-за повышения цен на сырье, нарушений в цепочках поставок и дефицита, вызванного боевыми действиями на Украине.
«Возможно, мы достигли переломного момента, после которого инфляционная психология распространится и закрепится», — говорится в отчете. Как считают в BIS, это будет означать серьезный сдвиг парадигмы, говорящий об окончании благоприятного мира со стабильными ценами.
В мае рекордный уровень инфляции также зафиксировали в США. Потребительские цены выросли на 8,6%, ускорившись до рекорда с 1981 года, со ссылкой на отчет Федерального бюро статистики труда США сообщал CNBC.
Американский президент Джо Байден назвал инфляцию проклятьем и заявил, что граждане США вынуждены платить «путинский налог» на топливо и продукты. Российский президент счел это глупостью. По его словам, к росту цен привели системные ошибки США и Евросоюза в экономической политике, и Россия с ее спецоперацией на Украине «абсолютно ни при чем».