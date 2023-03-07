В Грузии в первом чтении приняли законопроект об иноагентах

Парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах. Его поддержала правящая партия «Грузинская мечта». Обсуждение проходило на фоне акций протеста перед зданием парламента

Акция протеста против законопроекта об «иностранных агентах» у здания парламента в Тбилиси (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Грузинские законодатели приняли в первом чтении законопроект об иностранных агентах. «За» проголосовали 76 человек, «против» — 13 (всего в парламенте 139 депутатов). Трансляция заседания шла на сайте парламента республики.

В центре Тбилиси против принятия законопроекта началась акция протеста. После того, как законопроект был одобрен, ситуация на проспекте Руставели у здания парламента обострилась: полиция подвезла водомет и, разгоняя протестующих, начала применять против них слезоточивый газ.

Что за законопроект поддержал парламент

В феврале 2023 года члены движения «Сила народа» (группа депутатов, которые в 2022 году вышли из правящей «Грузинской мечты», но по-прежнему входят в парламентское большинство; в СМИ это объединение называют антизападным) внесли в парламент два законопроекта об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».

Первый вариант называют «грузинским» — он предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию; если они откажутся это сделать, то на них наложат штраф и Минюст получит право начать в их отношении расследование. Именно его 7 марта одобрил грузинский парламент.

Второй законопроект именуют «американским», поскольку он близок к Закону о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), принятому в США в 1938 году. В этом законопроекте статус иноагента предусмотрен не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц. Нарушения — задержка регистрации или отказ от нее — чреваты не только административным, но и уголовным наказанием: физическим лицам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Его внесли в парламент после того, как оппозиция раскритиковала первый законопроект, заявив, что он основан на российском законе, чтобы показать, насколько второй документ жестче.

В «Грузинской мечте» заявили, что предварительно поддержат оба законопроекта. После первого чтения законопроекты намерены направить в Венецианскую комиссию (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы). Как заявил один из лидеров «Силы народа», Дмитрий Хундадзе, после вердикта комиссии будет утвержден либо «грузинский», либо «американский» вариант. По его словам, в первый законопроект внесут технические поправки — в частности, исключат из кандидатов на статус иноагента образовательные и медицинские учреждения, которые получают иностранное финансирование. В планах «Силы народа» окончательно утвердить один из законопроектов до конца весенней сессии, то есть до конца июня.

Раскол во власти и обществе

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил 7 марта, что новые законы укрепят страну. «До сих пор никто не проявлял желания рассмотреть или осудить закон об иностранных агентах, действующий в США. Подобный закон действует и в других странах. Мы, наша власть делает все, чтобы укрепить суверенитет Грузии», — сказал политик. Он заявил, что некоторые неправительственные организации в республике «ведут борьбу с государством и государственными интересами», например проводят «антиправительственные митинги, провокационные мероприятия». «При этом их деятельность лишена всякой прозрачности», — сказал Гарибашвили (цитаты по «Интерфаксу»).

Однако против «грузинского» законопроекта неоднократно высказывалась президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Одна из политических групп решает инициировать закон, который по своему содержанию приближает нас к порочной модели России, а не Европы», — заявила она 20 февраля (цитата по «Новости — Грузия»). Чуть позже президент пообещала, что «не войдет в обсуждение этого закона» и наложит на него вето. Выступая 7 марта на одной из площадок ООН в Нью-Йорке, она вновь осудила законопроект, который «ограничит свободу неправительственных организаций».

Обеспокоенность законопроектами выказали в ООН, Евросоюзе и США. Посольство США в Тбилиси 7 марта назвало черным днем для грузинской демократии, заявив, что «продвижение парламентом этих вдохновленных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию».

На протяжении обсуждения законопроектов в комиссиях парламента перед его зданием собирались сотни протестующих. «Нет российскому закону!» — скандировали они. На проспекте Руставели в середине дня 7 марта началась демонстрация протеста против законопроекта, к вечеру доступ к парламенту был перекрыт ее участниками.

В противовес первым двум документам оппозиционная партия «За Грузию» внесла третий законопроект — «О защите от влияния страны-оккупанта — России». Его суть в том, чтобы «создать законодательные предпосылки и условия для выявления агентов влияния» Москвы и дать основания для «уголовного преследования всех тех, кто представляет власть страны-оккупанта и кто в интересах России пытается изменить внешнеполитические цели, определенные Конституцией Грузии, либо открыто или тайно вмешиваться во внутреннюю политику страны». Бюро парламента этот документ не зарегистрировало.