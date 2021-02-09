Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное

В России растет число уголовных дел, возбужденных в связи с несогласованными протестными акциями. Кто является их фигурантами и что может грозить подозреваемым — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Условно все уголовные дела, возбужденные по протестам в январе-феврале, можно разделить на две группы. Первая — дела в отношении организаторов акций в поддержку Алексея Навального. Вторая группа — дела против подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Основная часть дел была возбуждена после событий 23 января, когда в Москве и Санкт-Петербурге проходили стычки протестующих с полицией и Росгвардией.

Уголовные дела против организаторов

Ч. 2 ст. 151.2 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»). Максимальное наказание — три года лишения свободы.