Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное

Ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Если заболевший заразит другого человека, ему грозит штраф до 700 тыс. руб. или лишение свободы до двух лет. Максимальная санкция — штраф 2 млн руб. и реальный срок до семи лет (если нарушение правил приведет к смерти нескольких человек).
- Возбуждение дела в МВД обосновывают тем, что среди участников протестных акций в Москве были люди с диагнозом COVID-19.
- Фигурантами этого дела являются пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, главы «Альянса врачей» Анастасия Васильева, Олег Навальный, юрист ФБК (организация признана в России иностранным агентом) Любовь Соболь, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, московские муниципальные депутаты Люся Штейн и Константин Янкаускас.
- Уголовное дело по этой статье было заведено и в Саратове. В МВД заявили, что организаторы и участники несогласованной акции на Театральной площади создали угрозу распространения коронавирусной инфекции.
Ч. 3 ст. 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Максимальное наказание — два года лишения свободы.
- Еще 21 января первое уголовное дело по этой статье было заведено в Татарстане — не против конкретного подозреваемого, а по факту размещения призыва к массовым беспорядкам в социальной сети.
- 23 января дело по этой же статье завели в Новосибирске. По нему был задержан 20-летний житель этого города.
- В тот же день аналогичное дело завели и в Ростове-на-Дону. Его фигурантом стал местный школьник, оставлявший посты во «ВКонтакте».
Ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры, которое создало угрозу жизни и здоровью или повреждения имущества). Максимальное наказание — лишение свободы сроком на один год.
- Дела по этой статье, появившейся в УК в конце декабря 2020 года, возбуждены в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке.
- По этому делу в качестве свидетелей были допрошены исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и политик Илья Яшин.
- 6 февраля в Санкт-Петербурге по делу были проведены обыски по 30 адресам. У одного из фигурантов обнаружили полицейскую форму.
- В Ижевске дело завели по ст. 267.1 УК (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Как утверждают в полиции, люди вышли на проезжую часть из хулиганских побуждений, в результате было остановлено движение транспорта по ряду улиц
ст. 280 УК (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Максимальное наказание — лишение свободы сроком на пять лет
- О первом деле по этой статье стало известно 31 января. Его фигурантом стал 34-летний москвич, опубликовавший в сети два видеообращения.
Уголовные дела против участников
ст. 214 (Вандализм). Максимальное наказание — три года лишения свободы
По данным «ОВД-Инфо», по этой статье было заведено пять дел: в Вологде, Томске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Казани. В основном речь шла об оскорбительных надписях на памятниках и административных зданиях.
Другие статьи
- TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский) подозревается в нападении на служебный автомобиль ФСБ на Цветном бульваре в Москве. Проходит по ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК (хулиганство). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что водитель служебной машины в результате инцидента «лишился глаза».
Video
- Тимур Салихов и Александр Мучаев подозреваются в применении насилия против сотрудника Росгвардии в Москве (ч. 1 ст. 318 УК — максимальное наказание — пять лет лишения свободы).
- По той же статье проходит таксист Валерий Евсин. Следствие считает, что он бросил ограждение в сотрудника Росгвардии.
- Также в насилии в отношении силовиков (ч. 1 ст. 318 УК) подозревают двух уроженцев Калмыкии (одного из них зовут Евгений Есенов). По версии следствия, один из задержанных ударил полицейского в районе Пушкинской площади, а другой совершил наезд на правоохранителя на автомобиле.
- 28 января стало известно о задержании уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева. Он также подозревается в драке с сотрудниками правоохранительных органов в Москве (ч. 1 ст. 318 УК).
В Совете по правам человека заявили, что всего на акциях 23 и 31 января было зафиксировано 22 факта применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.
- В этот же день СК сообщил о привлечении к ответственности женщины 1985 года рождения, которая в районе Пушкинской площади несколько раз ударила сотрудника правоохранительных органов.
- По той же ч. 1 ст. 318 УК привлекли уроженца Псковской области, который, по версии следствия, бросил специальное ограждение в сторону сотрудника Росгвардии в Москве.
- Житель Санкт-Петербурга Николай Девятый арестован по обвинению в нападении на инспекторов ГИБДД в районе Невского проспекта (ч. 1 ст. 318 УК).
- Двое жителей Владивостока подозреваются в нападении на сотрудников Росгвардии на Светланской улице 23 января (ч. 1 ст. 318 УК).
- Жителя Ярославля подозревают в участии в стычке с полицейским с использованием петарды (ч. 1 ст. 318 УК).
- В Липецке следователи обвинение 25-летнему мужчине. Он подозревается в том, что 23 января распылил газовый баллончик в двух полицейских (ч.1 ст. 318 УК).
- Житель Мурманской области подозревается в том, что 23 января несколько раз ударил сотрудника полиции в районе Пушкинской площади (ч.1 ст.318 УК)
- 23-летний уроженец Донбасса Павел Грин-Романов подозревается в том. что 31 января в районе Комсомольской площади распылил газ в лицо сотруднику Росгвардии (ч.1 ст.318 УК)
- 18-летний житель Нижнего Новгорода Алексей Жилин подозревается в том, что 23 января схватил сотрудника полиции, пытаясь помешать тому задержать другого человека (ч.1 ст.318 УК)
- Двое жителей Архангельской области подозреваются в том, что 31 января на Сенной площади в Санкт-Петербурге напали на сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК)
- 31-летний житель Санкт-Петербурга подозревается в том, что 31 января на Пионерской площади города два раза ударил по голове сотрудника ОМОНа (ч.1 ст. 318 УК)
- 21-летний житель Москвы подозревается в том, что 23 января в центре Москвы бросил в полицейского файер. Дело возбуждено по ст.213 УК («Хулиганство») с максимальным сроком наказания семь лет.
- 26-летний Сергей Василенко подозревается в поджоге автомобиля Росгвардии 31 августа. Речь идет о ч.2 ст.167 УК, максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.
Административное преследование
Число дел по административным правонарушениям исчисляется тысячами. Как сообщала 5 января пресс-служба Мосгорсуда, только в столичные суды поступили 4908 дел, по которым назначили 972 административных ареста и 1232 штрафа. Остальные дела по состоянию на конец прошлой недели находились в производстве.
Суды Санкт-Петербурга, по состоянию на 5 февраля, рассмотрели 1149 дел из 1430 поступивших в связи с митингами. По ним арестовали 354 человек и выписали 659 штрафов. Двух фигурантов отправили на обязательные работы, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Основная масса дел рассматривалась по двум статья Кодекса об административных правонарушениях:
- Ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Влечет наложение штрафа до ₽1000 или арест на срок до 15 суток.
- Ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия). В зависимости от различных факторов (является ли человек организатором или участником, вовлекались ли несовершеннолетние, были ли помехи работе транспорта) сумма штрафа колеблется от ₽10 тыс. до ₽50 тыс.. Также возможны обязательные работы, арест до 15 суток.
Уголовные дела после массовых задержаний в предыдущие годы
- В 2012 году после столкновений на Болотной площади в Москве были задержаны 400 демонстрантов, заведены десятки уголовных дел по ст. 212 и 318. Среди получивших реальные тюремные сроки были Алексей Гаскаров, Дмитрий Ишевский, Максим Лузянин. Часть осужденных впоследствии амнистировали.
- В 2017 году масштабными задержаниями завершилась акция, состоявшаяся в Москве после выхода фильма ФБК о Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон». В полицию забрали около 1 тыс. человек. Несколько участников акции получили реальные сроки по ст. 318 УК.
- Уголовные дела по ст. 212 и 318 УК были также возбуждены после акции «За честные выборы», которая прошла 27 июля 2019 года. Тогда, только по данным МВД, задержали 1074 человека («ОВД-Инфо» сообщало о 1373 задержанных). Всего к ответственности были привлечены 32 человека. Реальные уголовные сроки получили несколько фигурантов — в том числе Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Константин Котов, Егор Лесных, Марк Гальперин.
Авторы
Артем Филипенок, Юлия Криган