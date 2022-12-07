МИД Украины напомнил Индии о «тихой дипломатии» из-за конфликта с Россией

Кулеба заявил, что желающая переговоров сторона «не должна пытаться обесточить всю страну», а Украина хочет мира больше всех. Кремль отмечал, что не хочет проводить переговоры Украина.

Фото: Ed Ram / Getty Images

Слова индийского премьера Нарендры Моди в адрес российского президента Владимира Путина о том, что сейчас «не эпоха войн», обнадеживают, Киев ожидает продолжения этой политики стороны Нью-Дели, сказал глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью NDTV.

В ответ на сомнения журналиста, что Индия и Моди могут изменить ситуацию из-за «жесткой позиции» России, министр отметил, что «попробовать однозначно стоит» и если бы Украина сдала в первые дни конфликта, этого разговора бы не состоялось.

«Надеемся, что более активная, пусть даже тихая, закулисная активная дипломатия будет иметь место в ближайшие недели», — сказал Кулеба, отметив, что боевым действиям в любом случае стоит положить конец.

Министр подчеркнул, что когда страна хочет мира, она «не пытаться обесточить всю страну».

Кулеба упомянул слова Моди, которые тот сказал Путину на встрече в середине сентября. «Нынешняя эпоха — это не эпоха войны, и мы с вами обсуждали это во время многих телефонных переговоров. Сегодня у нас есть возможность поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру», — заявил индийский премьер.

В начале декабря он рассказал, что человечество стало заложником образа мышления, при котором выигрыш одной стороны обязательно связан с проигрышем другой, этот подход следует изменить.

Российские власти регулярно заявляют о готовности к переговорам, в МИДе отмечали, что не выдвигают предварительных условий для диалога, Кремль уверен, что Киев «абсолютно отрицает переговоры». «Подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия», — считает Путин. «Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры», — говорил его представитель Дмитрий Песков.

Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем говорил, что удары по объектам на территории Украины стали вынужденной реакцией России на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту.

Власти Украины отказываются от диалога, указывая, что российские власти настроены на перемирие и «передышку» перед новым наступлением. «На этот раз нам нужен настоящий мир. Иначе наши имена будут занесены в учебники истории как имена умиротворителей, которые не смогли предупредить катастрофу», — объяснял Кулеба. Главком ВСУ Валерий Залужный предупредил, что войска не примут каких-либо компромиссов и переговоров до вывода войск России.

