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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Кремль назвал условие для начала переговоров с Украиной

Дмитрий Песков: для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева
Чтобы переговоры России и Украины начались, Киев должен проявить политическую волю и готовность обсуждать требования Москвы, заявил Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

У Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать уже озвученные Россией требования, чтобы начать переговоры с Москвой, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Ну, это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — сказал пресс-секретарь президента.

Сейчас, по словам Пескова, вести переговоры с Украиной невозможно, «потому что их абсолютно отрицает украинская сторона». «Специальная военная операция продолжается», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отказывается от переговоров с Москвой, после того как в конце сентября в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. Президент России в день подписания соглашений о их присоединении к России призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Согласно позиции Москвы, Крым и присоединившиеся после референдумов регионы — часть России.

Украина, в свою очередь, настаивает на восстановлении территориальной целостности в качестве условия для переговоров с Москвой. Президент Украины при этом отверг возможность заключения «новых минских соглашений», указывая, что иначе Москва получит оперативную паузу для возобновления конфликта в дальнейшем. Он предложил создать «новую архитектуру безопасности» в рамках соглашения под названием Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности). Среди других условий Киева — ядерная и радиационная безопасность и энергетическая безопасность.

По словам Зеленского, Украина допускает возможность самих переговоров, но не будет вести их до тех пор, пока президентом России является Владимир Путин.

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Условия, которые выдвигает Украина для диалога с Россией, российский МИД назвал нереалистичными. Кремль отмечает, что Киев «и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры». «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать?» — говорил президент Владимир Путин.

О готовности выступить посредниками в переговорах Москвы и Киева заявляли ряд мировых лидеров, например президент Турции. Предоставить площадку для возможных переговоров предлагал в том числе Ватикан.

В Кремле рады тому, что папский престол заявил о готовности способствовать организации мирных переговоров между Россией и Украиной, однако считают, что в Киеве на диалог в таком формате не пойдут, говорил об этом предложении Песков.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Кремль Украина переговоры
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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