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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Индии сказал Путину, что сейчас «не эпоха войн»

Премьер Индии Моди сказал Путину, что сейчас «не эпоха войн»
Моди отметил, что Индия и Россия «держатся вместе в течение уже нескольких десятилетий» и что им нужно искать вместе решения проблем продовольственной и топливной безопасности
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Frank Hoermann / Global Look Press)

Сейчас в мире не время для конфликтов, основное внимание следует уделить решению проблем продовольственной и топливной безопасности, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Нынешняя эпоха — это не эпоха войны, и мы с вами обсуждали это во время многих телефонных переговоров. Сегодня у нас есть возможность поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру. Индия и Россия держатся вместе в течение уже нескольких десятилетий», — сказал Моди (цитата по Times of India).

Он отметил, что странам необходимо найти пути решения проблем продовольственной и топливной безопасности, а также проблем, касающихся поставок удобрений.

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Путин и Моди провели переговоры 16 сентября, по окончании саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Узбекистане.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президент на встрече с премьером заявил, что знает о позиции по конфликту на Украине и ее озабоченностях и что Россия сделает все, чтобы он прекратился как можно быстрее. «К сожалению, только противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса, заявило о том, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя», — отметил Путин. И добавил, что Москва будет держать Дели в курсе происходящего на Украине.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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