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США заявили о незаинтересованности России в переговорах по Украине

Госсекретарь США Блинкен: для переговоров с Россией нужна заинтересованность с ее стороны
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Bonnie Cash / CNP / Global Look Press)

Для переговоров по урегулированию на Украине нужна заинтересованность в этом России, которую она сейчас не демонстрирует, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CBS.

«В дипломатии всегда есть ценность, если стороны, о которых идет речь, и в данном случае Россия, действительно заинтересованы в конструктивной дипломатии. А то, что мы видели, по крайней мере в последнее время, прямо противоположно», — сказал он.

Кремль, в свою очередь, заявлял о необходимости наличия у Украины «политической воли» и «готовности обсуждать» российские требования для начала переговоров.

Материал дополняется

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