Премьер Индии написал о возможности решить все проблемы на Земле без войн

Моди: нет необходимости бороться за выживание, наша эра не должна быть эпохой войн

Начинающееся 1 декабря председательство Индии в G20 будет проходить в духе одной из древних индийских традиций, пообещал премьер Моди. Он повторил свою мысль о том, что наше время не должно быть эпохой войн

Нерендра Моди (Фото: Rob Stothard / Getty Images)

Человечество стало заложником образа мышления, при котором выигрыш одной стороны обязательно связан с проигрышем другой, пришло время это изменить, считает индийский премьер Нерендра Моди. Об этом он написал в своей статье для газеты «Коммерсантъ», приуроченной к началу председательства Индии в группе двадцати стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой — «Большой двадцатке».

«Сегодня нам нет необходимости бороться за выживание; наша эра не должна быть эпохой войн!» — утверждает Моди. По его словам, любые противоречия можно решить мирным путем, если действовать сообща.

В сентябре 2022 года на саммите ШОС в Самарканде Моди высказал ту же мысль на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Нынешняя эпоха — это не эпоха войны, и мы с вами обсуждали это во время многих телефонных переговоров. Сегодня у нас есть возможность поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру», — сказал он тогда.

В статье для «Коммерсанта» глава правительства Индии написал, что опора на игру с нулевой суммой противоречит природе человека.

«Некоторые могут возразить и сказать, что конфронтация и жадность являются не более чем природой человека. Я не соглашусь с этим. Если бы люди были эгоистичны по своей природе, то как можно объяснить текущую сквозь века популярность среди людей большого количества духовных традиций, выступающих за основополагающее единство нас всех?» — задал вопрос Моди.

Одна из таких традиций популярна в Индии, продолжил премьер. «В соответствии с ней все живые существа и даже неодушевленные предметы состоят из одних и тех же пяти базовых элементов — земли, воды, огня, воздуха и пространства («Панча Таттва», концепция пяти элементов). Гармония между этими элементами — внутри нас и между нами — необходима для нашего физического, социального и экологического благополучия», — пояснил он.

Моди пообещал, что Индия во время своего председательства в G20 будет работать для «продвижения этого общечеловеческого чувства единства».

«Темой нашего председательства станет «Одна Земля, одна семья, одно будущее». Это не просто лозунг. На сегодняшний день у нас есть все средства для того, чтобы производить достаточно для того, чтобы удовлетворить основные потребности всех людей в мире», — считает премьер Индии.