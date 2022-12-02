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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Путин объяснил Шольцу причины ракетных ударов по объектам на Украине

Путин в разговоре с Шольцем назвал удары по объектам на Украине «вынужденной реакцией»
Удары по «определенным целям» на территории Украины Путин назвал ответной реакцией на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру в России. Он также призвал Шольца «пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Удары по объектам на территории Украины стали «вынужденной реакцией» России на провокации Киева, в том числе теракт на Крымском мосту. Об этом в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил президент России Владимир Путин.

«Российские Вооруженные силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — передает слова Путина Кремль.

Кроме этого президент России призвал германскую сторону провести «транспарентное расследовании с участием российских профильных структур» взрывов на «Северных потоках», а также «пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий».

Отдельно лидеры затронули вопросы реализации «стамбульских договоренностей» от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России. Путин призвал добросовестно выполнять «зерновую сделку» и устранить все барьеры для российских поставок.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины Россия наносит с 10 октября после взрыва на Крымском мосту. Москва назвала произошедшее терактом и обвинила в его организации украинские спецслужбы. Кремль указывал, что цели атак, которые проводит Россия, — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

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Последний массированный ракетный удар по целям на Украине был нанесен 23 ноября. Тогда украинское Минэнерго сообщило об отключении большинства тепло- и гидроэлектростанций страны. По данным Минобороны России, удары позволили нарушить переброску по железным дорогам резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Из-за массированных обстрелов украинские власти приостановили экспорт электроэнергии, запретили экспорт дров, а также ввели ограничения на пользование электричеством по всей стране. Власти Украины ранее сообщали, что после ударов в стране не осталось неповрежденных электростанций.

Путин объяснил Шольцу причины ракетных ударов по объектам на Украине
Путин объяснил Шольцу причины ракетных ударов по объектам на Украине

 

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Олаф Шольц Владимир Путин переговоры Военная операция на Украине ракетные удары

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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