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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о поиске Россией не мира, а передышки

Зеленский: Россия ищет не мира, а передышки для восстановления сил
Президент Украины уверен, что Москва хочет добиться «передышки» в боевых действиях, а не окончания конфликта. Российская сторона обвиняет Киев в нежелании вести переговоры и «воинственном настрое»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия хочет не мира, а «краткосрочного перемирия», «передышки» в боевых действиях для восстановления сил. Об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в Галифаксе, запись опубликована в его телеграм-канале.

По мнению Зеленского, «некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка только ухудшит ситуацию». Он заявил, что уступки в вопросах территориальной целостности или суверенитета Украины и прочие «аморальные компромиссы» не приведут к миру, достичь его можно только в результате «полного демонтажа всех элементов российской агрессии».

Зеленский напомнил, что в украинской «формуле мира», которую он представил участникам саммита G20, десять пунктов, в том числе вывод российских войск, освобождение всех пленных, энергетическая, продовольственная и ядерная безопасность. «Это вызовы, которые необходимо преодолеть для безопасности Украины, Европы и мира. <...> Это единственный путь к подлинному миру», — убежден он.

В Кремле, комментируя слова Зеленского на G20, посчитали, что Украина не хочет и не может вести переговоры с Россией. «Соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Глава МИД Сергей Лавров, представлявший Россию на саммите, назвал риторику Зеленского «воинственной, русофобской и агрессивной». По мнению министра, выступление украинского лидера свидетельствует о том, что он не прислушивается к советам Запада о переговорах с Россией.

Москва ранее регулярно призывала Киев к возобновлению диалога (при этом власти исключают обсуждение на них статуса присоединившихся к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), отмечая, что украинская сторона не проявляет встречного желания. По мнению замдиректора департамента информации и печати МИДа Ивана Нечаева, Киев демонстрирует «сугубо воинственный настрой», а не желание перемирия.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина перемирие Военная операция на Украине переговоры

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
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