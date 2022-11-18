Макрон заявил о пользе китайского давления на Россию

Президент Макрон заявил, что Китай играет «важную роль» в оказании давления на Россию

Макрон утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин имел возможность сказать президенту России Владимиру Путину, что Москва не может переходить черту в отношении ядерного оружия

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Kim Kyung-Hoon / Getty Images)

Китай может оказывать давление на Россию и способен напомнить о недопустимости перейти черту по вопросу ядерного оружия, заявил в интервью Financial Times и Nikkei президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

«Китай играет важную роль <...> в оказании давления на Россию», — сказал Макрон.

По его словам, лидер КНР Си Цзиньпин имел возможность сказать президенту России Владимиру Путину, что «мы работаем вместе, мы уважаем друг друга, но вы не можете переходить черту в отношении ядерного [оружия] и должны соблюдать международное право».

«Это напоминание чрезвычайно полезно», — указал французский лидер.

Макрон также выразил надежду на то, что после саммита лидеров G20 на Бали могут быть проведены мирные переговоры по конфликту на Украине.

«Украинцы, я надеюсь, вернутся за стол [переговоров] с русскими, и международное сообщество будет за этим столом», — отметил он.

Саммит лидеров G20 проходил 15–16 ноября на Бали (Индонезия). Перед его началом президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу, по итогам которой выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров. Пекин с начала спецоперации занимал нейтральную позицию, выступал за территориальную целостность Украины, не поддержал западные санкции против России и выступил за дипломатическое решение конфликта.

На саммите G20 выступил по видеосвязи украинский президент Владимир Зеленский. Он перечислил десять условий «формулы мира», среди которых упомянул в том числе вывод российских войск и прекращение боевых действий. Президент России Владимир Путин на саммит не поехал, на G20 присутствовал глава МИДа Сергей Лавров. Последний счел нереалистичными озвученные Зеленским условия, а в Кремле заявили, что Украина «не хочет и не может вести переговоры».