Путин пообещал лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

Президент хочет услышать «обратную связь» о поддержке мобилизованных. В разных регионах они жаловались на невыплаты обещанных средств за службу, а также некачественное обеспечение, причем не только техникой, но и едой

Игорь Руденя и Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных, об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Фрагмент встречи опубликован в телеграм-канале Кремля.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал глава государства.

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Минобороны поясняло, что мобилизованные «получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту». Путин говорил, что выплаты мобилизованным должны составлять не менее 195 тыс. руб. в месяц.

Позднее глава государства подписал указ, согласно которому мобилизованным положена единовременная выплата в размере 195 тыс. руб. В регионах также вводили свои меры поддержки — например, единовременные выплаты в размере от 50 тыс. до 300 тыс. руб., или ежемесячные — от 25 тыс. до 50 тыс. руб.

Министр обороны Сергей Шойгу поручал Генштабу обеспечить «в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами». В Кремле указывали, что проблемы с экипировкой мобилизованных имели место, но их обещали устранить.

Кроме того, мобилизованным предоставили различные льготы: отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, кредитные каникулы для мобилизованных предпринимателей и т. д. В субъектах федерации действуют дополнительные льготы для семей мобилизованных. Так, в Якутии пообещали освободить их от платы в детских садах и организовать для детей целевое обучение в вузах. В Туве семьям мобилизованных решили предоставить продуктовые наборы: «по одной голове баранов, 50 кг муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости».

В некоторых регионах мобилизованные жаловались на проблемы с выплатами и обеспечением. Например, в Чувашии они устроили забастовку, так как им не выплатили обещанные 195 тыс. руб. Как указывал глава региона Олег Николаев, такая ситуация сложилась из-за недостатка информации о положенных мерах поддержки.

В Татарстане мобилизованные протестовали из-за условий содержания. Они жаловались на нехватку еды, воды, дров, ржавые советские автоматы, отсутствие возможности постирать вещи и др. проблемы. Глава республики Рустам Минниханов подтвердил, что власти «где-то недосмотрели», и потребовал навести порядок.