Путин пообещал лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 60,9 (+0,29) Инвестиции, 16:33
Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 61,24 (-0,86) Инвестиции, 16:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:59
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 17:56
В Минобороны опровергли выдачу новых повесток москвичам Политика, 17:54
Путин назвал число мобилизованных в боевых подразделениях Политика, 17:50
Генсек ООН предупредил о движении Земли к «климатическому аду» Политика, 17:37
Мэрия Москвы объявила размер оплаты за проезд по МСД Город, 17:37
«Лацио» и «Фиорентина» узнали соперников по плей-офф Лиги конференций Спорт, 17:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Названы типы столичных квартир, которые срочно продают этой осенью Недвижимость, 17:33
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 17:33
Пригожин «тонко и деликатно» ответил на обвинения из-за выборов в США Политика, 17:32
Сопровождавшая депутата Бородая машина подорвалась на мине на Херсонщине Политика, 17:24
Путин пообещал лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных Политика, 17:18
The Sun узнала о пожаре на английской атомной подлодке во время миссии Общество, 17:16
В Киеве объяснили национализацию «Укрнафты» законом о военном положении Политика, 17:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин пообещал лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных

Президент Владимир Путин пообещал лично обсудить с россиянами поддержку мобилизованных
Президент хочет услышать «обратную связь» о поддержке мобилизованных. В разных регионах они жаловались на невыплаты обещанных средств за службу, а также некачественное обеспечение, причем не только техникой, но и едой
Игорь Руденя и Владимир Путин
Игорь Руденя и Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных, об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Фрагмент встречи опубликован в телеграм-канале Кремля.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал глава государства.

Video

Минобороны поясняло, что мобилизованные «получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту». Путин говорил, что выплаты мобилизованным должны составлять не менее 195 тыс. руб. в месяц.

Позднее глава государства подписал указ, согласно которому мобилизованным положена единовременная выплата в размере 195 тыс. руб. В регионах также вводили свои меры поддержки — например, единовременные выплаты в размере от 50 тыс. до 300 тыс. руб., или ежемесячные — от 25 тыс. до 50 тыс. руб.

Министр обороны Сергей Шойгу поручал Генштабу обеспечить «в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами». В Кремле указывали, что проблемы с экипировкой мобилизованных имели место, но их обещали устранить.

Кроме того, мобилизованным предоставили различные льготы: отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, кредитные каникулы для мобилизованных предпринимателей и т. д. В субъектах федерации действуют дополнительные льготы для семей мобилизованных. Так, в Якутии пообещали освободить их от платы в детских садах и организовать для детей целевое обучение в вузах. В Туве семьям мобилизованных решили предоставить продуктовые наборы: «по одной голове баранов, 50 кг муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости».

В некоторых регионах мобилизованные жаловались на проблемы с выплатами и обеспечением. Например, в Чувашии они устроили забастовку, так как им не выплатили обещанные 195 тыс. руб. Как указывал глава региона Олег Николаев, такая ситуация сложилась из-за недостатка информации о положенных мерах поддержки.

В Татарстане мобилизованные протестовали из-за условий содержания. Они жаловались на нехватку еды, воды, дров, ржавые советские автоматы, отсутствие возможности постирать вещи и др. проблемы. Глава республики Рустам Минниханов подтвердил, что власти «где-то недосмотрели», и потребовал навести порядок.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова
Владимир Путин мобилизация выплаты

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Турчак предложил возместить регионам расходы на поддержку мобилизованных
Политика
Путин призвал не превращать поддержку семей военнослужащих в рутину
Политика
Путин приравнял добровольцев к военнослужащим со всеми льготами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter