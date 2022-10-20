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Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных предпринимателей

Путин утвердил кредитные каникулы для владельцев малого и среднего бизнеса при мобилизации
Путин подписал два закона в поддержку мобилизованных предпринимателей: первый позволяет оформить кредитные каникулы для владельцев малого и среднего бизнеса, второй — передать управление бизнесом доверенным лицам
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для малого и среднего предпринимательства при мобилизации. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, заемщик либо действующий от его имени по доверенности может до 31 декабря 2023 года потребовать у кредитора предоставить ему льготный период по договорам (в том числе ипотечным), заключенным до дня призыва на службу по мобилизации. Срок этого периода рассчитывается как срок мобилизации, увеличенный на 90 дней, его могут продлить на время, когда мобилизованный находится в госпитале в связи с ранением или болезнью либо при его признании «безвестно отсутствующим». Дату начала такого периода заемщик может определить сам (но не ранее 21 сентября 2022-го).

Для получения кредитных каникул нужно подтвердить факт мобилизации заемщика и реальную деятельность компании, то есть предоставить кредитору ненулевую бухгалтерскую отчетность за предыдущий год.

Госдума одобрила законопроект во втором и третьем чтениях 18 октября, на следующий день его утвердил Совфед. В пояснительной записке к проекту говорилось, что в России 797 тыс. обществ с ограниченной ответственностью с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет (примерно 35% зарегистрированных субъектов МСП). Задолженность по кредитам на 1 сентября была у 71,4 тыс. таких субъектов, их портфель составлял 1,2 трлн руб. — примерно 15% общего портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также 20 октября Путин подписал закон, который позволяет призываемым по мобилизации индивидуальным предпринимателям и учредителям компании в течение пяти рабочих дней передать дела доверительному управляющему. Кроме того, документ устраняет запрет на совмещение военной службы и предпринимательства. До этого, согласно закону «О статусе военнослужащих», им было запрещено заниматься бизнесом лично или через доверенных лиц, за исключением случаев, когда управление компанией предусмотрено должностными обязанностями военнослужащего.

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин пояснял, что нормы законопроекта распространятся на ИП и учредителей и участников компаний, призванных по частичной мобилизации после 21 сентября. «Наша задача — сохранить как можно больше предприятий, сокращая риски, где они есть», — говорил он.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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