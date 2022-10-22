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Правительство опубликовало постановление о мерах поддержки мобилизованных

Мишустин утвердил меры поддержки мобилизованных россиян
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении отсрочки по уплате налогов, сборов и страховых взносов мобилизованным россиянам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отсрочка по уплате налогов и страховых взносов будет отсчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа третьего месяца после этого, по предоставлению налоговых деклараций — до 25-го числа третьего месяца после завершения службы, а по уплате налога на профессиональный доход — до последнего числа четвертого месяца после окончания службы.

Документом предусмотрена оплата накопившейся задолженности в рассрочку. Первый платеж составит 1/6 часть долга, в дальнейшем погашение можно осуществлять ежемесячно равными частями.

Как поясняли в пресс-службе правительства, решение распространяется, в том числе на предпринимателей — руководителей, которые одновременно являются единственными учредителями своих компаний.

Теги
отсрочка налоги налоговая декларация частичная мобилизация Военная операция на Украине
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