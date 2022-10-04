Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 16:13
Как создать банк будущего РБК и S+Консалтинг, 16:47
Центр занятости Москвы «Моя работа» стал призером премии «HR-бренд» Город, 16:45
Калужские власти объяснили испугавший жителей грохот Политика, 16:42
Шойгу поручил обеспечить мобилизованных необходимыми вещами Политика, 16:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:32
Цена нефти Brent ускорила рост и поднялась выше $91 за баррель Инвестиции, 16:30
Минобороны сообщило об ударе по штабу украинского командования «Восток» Политика, 16:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Берни Экклстоун предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве Спорт, 16:28
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 16:24
Путин разрешил срочникам заключать контракт о службе в ФСБ Политика, 16:23
Ресторан McDonald's в Швейцарии начал принимать оплату в криптовалюте Крипто, 16:23
«Газпром» заявил о праве прекратить поставки Молдавии Бизнес, 16:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:08
Как выглядит самый бюджетный планшет Xiaomi Life, 16:08
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу поручил обеспечить мобилизованных необходимыми вещами

Шойгу: мобилизованных нужно обеспечить необходимыми вещами и материальными средствами
По словам Шойгу, мобилизованные должны получать необходимые вещи «в полном объеме». Накануне регионам разрешили за счет местных бюджетов закупать для военных некоторые товары
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Мобилизованные должны быть обеспечены необходимыми вещами и материальными средствами, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом Вооруженных сил России, говорится в телеграм-канале Минобороны.

«Сергей Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

Кроме того, Генштаб по поручению министра даст разъяснения военным комиссарам и председателям призывных комиссий по порядку предоставления отсрочек студентам, работникам оборонно-промышленного комплекса, организаций в сфере информационных технологий, средств массовой информации, обеспечения работы сооружений связи и стабильности инфраструктуры финансового рынка, а также граждан, имеющих детей с неизлечимыми заболеваниями или инвалидностью.

Регионам разрешили закупать для мобилизованных товары двойного назначения
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. Регионы сообщали, что самостоятельно проводят закупки некоторых товаров, необходимых мобилизованным. Например, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в дислоцированную в регионе Таманскую дивизию доставили квадрокоптеры, зимние спальники, баллистические очки, тактические рюкзаки, резиновые зимние сапоги и другую технику и экипировку.

3 октября правительство России разрешило регионам закупать для мобилизованных за счет средств местных бюджетов товары двойного назначения, беспилотники, приборы ночного видения, бинокли и прицелы.

На фоне роста спроса на подобные товары стали появляться сообщения о росте цен на них. Генпрокуратура организовала проверку фактов завышения производителями, поставщиками и розничными продавцами цен на востребованные в рамках мобилизации товары — в частности, термобелье, спальные мешки, обувь, лекарственные препараты и т.д.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как научиться креативности и причем здесь критическое мышление
Саммари
Pro
Как изменилось поведение частных инвесторов при падении рынка акций
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Сравняла ли удаленка зарплаты в ИТ между Москвой и регионами
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Как в упаковке совместить экологичность и экономичность: шесть принципов
Инструкции
Pro
«Гибли» не погибли: неожиданные секреты бизнес-успеха Хаяо Миядзаки
Статьи
Pro
Как в 2022 году изменился внутренний туризм
Статьи
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Pro
Глобальный дефицит углекислого газа: какие компании пострадали
Статьи
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова
Минобороны Сергей Шойгу частичная мобилизация

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Глава Чувашии заявил о проблемах с закупкой экипировки для мобилизованных
Политика
Нижний Новгород закупит для мобилизованных шапки, спальники и экипировку
Политика
В магазинах военной одежды сообщили о росте спроса на фоне мобилизации
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter