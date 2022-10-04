Шойгу поручил обеспечить мобилизованных необходимыми вещами

Шойгу: мобилизованных нужно обеспечить необходимыми вещами и материальными средствами

По словам Шойгу, мобилизованные должны получать необходимые вещи «в полном объеме». Накануне регионам разрешили за счет местных бюджетов закупать для военных некоторые товары

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Мобилизованные должны быть обеспечены необходимыми вещами и материальными средствами, заявил министр обороны Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом Вооруженных сил России, говорится в телеграм-канале Минобороны.

«Сергей Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

Кроме того, Генштаб по поручению министра даст разъяснения военным комиссарам и председателям призывных комиссий по порядку предоставления отсрочек студентам, работникам оборонно-промышленного комплекса, организаций в сфере информационных технологий, средств массовой информации, обеспечения работы сооружений связи и стабильности инфраструктуры финансового рынка, а также граждан, имеющих детей с неизлечимыми заболеваниями или инвалидностью.

Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. Регионы сообщали, что самостоятельно проводят закупки некоторых товаров, необходимых мобилизованным. Например, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в дислоцированную в регионе Таманскую дивизию доставили квадрокоптеры, зимние спальники, баллистические очки, тактические рюкзаки, резиновые зимние сапоги и другую технику и экипировку.

3 октября правительство России разрешило регионам закупать для мобилизованных за счет средств местных бюджетов товары двойного назначения, беспилотники, приборы ночного видения, бинокли и прицелы.

На фоне роста спроса на подобные товары стали появляться сообщения о росте цен на них. Генпрокуратура организовала проверку фактов завышения производителями, поставщиками и розничными продавцами цен на востребованные в рамках мобилизации товары — в частности, термобелье, спальные мешки, обувь, лекарственные препараты и т.д.