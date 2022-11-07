Минниханов словами «что-то недосмотрели» ответил на жалобы мобилизованных

На прошлой неделе мобилизованные в Казани устроили протест: они пожаловались на старые автоматы, нехватку еды и дров. По словам Рустама Минниханова, такого допускать нельзя и власти «что-то недосмотрели»

Рустам Минниханов (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Глава Татарстана Рустам Минниханов после протеста мобилизованных призвал создать «нормальные бытовые условия» в местах сбора и боевого слаживания.

«Порядок везде должен быть, — подчеркнул он на совместном заседании оперативного штаба и призывной комиссии по мобилизации. — Это нас не красит. Как бы ни было, мы все-таки не должны допускать таких вещей».

По словам Минниханова, «в целом работа организована, люди питаются, тренируются, учатся», но закрывать глаза на жалобы нельзя. Необходимо «как-то объясняться» с гражданами и решать возникающие у них вопросы, «должна быть четкая слаженная работа». «Мы где-то что-то недосмотрели», — признал глава республики.

Он также призвал «навести порядок» в области учета военнообязанных и модернизировать систему работы военкоматов и их взаимодействия с региональными властями.

5 ноября мобилизованные в Татарстане устроили протест из-за условий содержания в Казанском высшем танковом командном училище. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости» и агентства «Татар-информ», протестующие жаловались на нехватку еды, воды, дров, ржавые советские автоматы, отсутствие возможности постирать вещи и нехватку мест для зарядки телефонов. Когда один из офицеров попытался успокоить мобилизованных, они пригрозили применить физическую силу в случае, если ситуация не изменится, следует из опубликованных видеозаписей.

Начальник училища генерал-майор Кирилл Кулаков сообщил, что к мобилизованным приезжал заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Кулаков пояснил, что «проблема с сырыми дровами возникла из-за недавних дождей и мокрого снега», и подчеркнул, что в пункт сбора привезли сухие дрова, а со следующей недели начнут поставлять топливные брикеты. В некоторых палатках организовали места для зарядки телефонов.

По словам Кулакова, сейчас «все вопросы военнослужащих решены, претензии сняты».