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Глава Чувашии связал протесты мобилизованных с недостатком информации

Глава Чувашии: протесты мобилизованных связаны с недостатком информации о мерах поддержки
По данным СМИ, мобилизованные из Чувашии устроили протест в ульяновской учебной части из-за отсутствия обещанных выплат. Глава республики Николаев заявил, что меры поддержки нужно разъяснять, «чтобы снять эти непонятные явления»
Олег Николаев
Олег Николаев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал сообщения о протестах мобилизованных из республики в учебном центре в Ульяновской области из-за отсутствия обещанных выплат. По его словам, люди «на сегодняшний день определенным образом напряжены», это может вылиться «в любое недовольство или активность» из-за недостатка информации или понимания, как будет развиваться ситуация. Видео его выступления опубликовал чебоксарский портал «Про город».

Как заявил Николаев, «чтобы снять эти непонятные явления», нужно разъяснить мобилизованным меры поддержки, власти Чувашии — представители правительства и администрации — постоянно находятся в контакте с военнослужащими.

Депутат госсовета Чувашии Сергей Семенов заявил РБК, что республика «помогает, все делает, выделяет из бюджета деньги». Кроме того, указал он, работает республиканский фонд «Перле» (Николаев в конце сентября рассказывал, что в фонде открыли специальный счет в поддержку мобилизованных).

«Надо разбираться. <...> Сейчас решаются социальные выплаты матерям, родителям, которые здесь остались, может быть где-то не сразу получается, но уверен, что в ближайшее время все получится. Разберемся, я в курсе, вышло неприятно», — пообещал Семенов, добавив, что сообщит о ситуации главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, который «этим вплотную занимается».

Накануне в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что мобилизованные устроили акцию протеста в воинской части Ульяновска. Как писал телеграм-канал Baza, поводом стало отсутствие положенных выплат.

Издание «7х7 — Горизонтальная Россия» (в марте его заблокировал Роскомнадзор) передавало, что речь идет о призывниках из Чувашии. Из-за условий содержания и невыплат обещанных 195 тыс. руб. (это минимально гарантированная сумма, которую президент Владимир Путин установил в качестве ежемесячной выплаты мобилизованным) мужчины устроили «полную забастовку»: не вышли на занятия и остались в расположении части.

По данным телеграм-канала «Сердитая Чувашия», конфликт начался 1 ноября, в нем участвовали более 100 человек. Канал опубликовал обращение мобилизованных, которые заявили, что отказываются участвовать в военной операции на Украине, пока не получат выплаты. По данным Baza и «Сердитой Чувашии», на разбирательство с протестующими направляли сотрудников Росгвардии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы главы Чувашии, ГУ МВД по Ульяновской области и управления Росгвардии по Ульяновской области. В Росгвардии предложили обратиться в Минобороны, куда РБК также направил запрос.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Чувашия частичная мобилизация Ульяновская область выплаты Олег Николаев
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