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Минобороны опубликовало разъяснения по мобилизации

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Минобороны сообщили, что в соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.

В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться:

  • забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности
  • признанные временно не годными по состоянию здоровья
  • занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы
  • имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет
  • те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Материал дополняется.

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