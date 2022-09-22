Минобороны опубликовало разъяснения по мобилизации
В Минобороны сообщили, что в соответствии с российским законодательством подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.
В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться:
- забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности
- признанные временно не годными по состоянию здоровья
- занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы
- имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет
- те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.
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