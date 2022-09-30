В Туве семье каждого мобилизованного выделят по одному барану
Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг поручил оказать материальную поддержку семьям мобилизованных граждан. Сообщение об этом размещено на сайте правительства республики. Детям мобилизованных жителей региона выплатят по 5 тыс. руб., их семьям будут выделены продуктовые наборы и одна голова мелкого рогатого скота, а также уголь или дрова.
«По линии Минсельхозпрода принято решение о выделении семьям по одной голове баранов, 50 кг муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости», — говорится в сообщении на сайте правительства региона. Если главу фермерского хозяйства региона призвали на службу, такому хозяйству отгрузят по 1 т фуражного зерна (овса).
«Мелкий рогатый скот будет выделен из республиканского поголовья, содержащегося в хозяйствах муниципалитетов. Доставку муки, картофеля и баранов до семей должны взять на себя муниципалитеты», — говорится в сообщении. Муку семьям призывников выделят из республиканского резервного фонда, картофель предоставят три сельхозпроизводителя — СПОК «Усма», «Земля надежды» и «известный в республике овощевод Александр Желтухин». Уголь возьмут с муниципальных топливных складов, а дрова заготовят на землях лесного фонда, находящегося в федеральном резерве.
Закупку и распределение гуманитарной помощи будет вести Министерство труда и соцполитики, сейчас власти региона уточняют списки семей призывников и выясняют, в чем они нуждаются.
Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев спецоперации на Украине. Минобороны объяснило, что под призыв попадут россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военно-учетную специальность.
29 сентября пресс-служба главы республики Владислава Ховалыга сообщила, что власти региона завершили частичную мобилизацию.