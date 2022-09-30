В Туве семье каждого мобилизованного выделят по одному барану

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг поручил оказать материальную поддержку семьям мобилизованных граждан. Сообщение об этом размещено на сайте правительства республики. Детям мобилизованных жителей региона выплатят по 5 тыс. руб., их семьям будут выделены продуктовые наборы и одна голова мелкого рогатого скота, а также уголь или дрова.

«По линии Минсельхозпрода принято решение о выделении семьям по одной голове баранов, 50 кг муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости», — говорится в сообщении на сайте правительства региона. Если главу фермерского хозяйства региона призвали на службу, такому хозяйству отгрузят по 1 т фуражного зерна (овса).

«Мелкий рогатый скот будет выделен из республиканского поголовья, содержащегося в хозяйствах муниципалитетов. Доставку муки, картофеля и баранов до семей должны взять на себя муниципалитеты», — говорится в сообщении. Муку семьям призывников выделят из республиканского резервного фонда, картофель предоставят три сельхозпроизводителя — СПОК «Усма», «Земля надежды» и «известный в республике овощевод Александр Желтухин». Уголь возьмут с муниципальных топливных складов, а дрова заготовят на землях лесного фонда, находящегося в федеральном резерве.

Закупку и распределение гуманитарной помощи будет вести Министерство труда и соцполитики, сейчас власти региона уточняют списки семей призывников и выясняют, в чем они нуждаются.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев спецоперации на Украине. Минобороны объяснило, что под призыв попадут россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военно-учетную специальность.

29 сентября пресс-служба главы республики Владислава Ховалыга сообщила, что власти региона завершили частичную мобилизацию.