Путин утвердил единовременную выплату в 195 тыс. руб. для военнослужащих

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тыс. руб. военнослужащим, заключившим контракт во время военной операции на Украине, в том числе мобилизованным. Документ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.

«Установить гражданам Российской Федерации <...>, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации сроком на один год и более единовременную денежную выплату в размере 195 тыс. руб.», — говорится в указе.

Выплата положена мобилизованным россиянам, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву и другим гражданам, в том числе иностранцам, заключившим контракт, за исключением курсантов.

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