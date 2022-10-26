Кремль пообещал решить проблемы с экипировкой мобилизованных

Проблемы, которые возникли с экипировкой для мобилизованных, будут решены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что накануне начал работу специально созданный для этого координационный совет

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Проблемы с экипировкой мобилизованных граждан будут решены, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно имели место проблемы с экипировкой, в том числе имеют отчасти до сих пор. Хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты <...>. Меры принимаются, и эти проблемы будут ликвидированы», — пообещал Песков.

Песков также напомнил, что недавно был создан координационный совет с участием членов правительства, целью которого как раз и является решение этих проблем.

«Вчера было заседание, вчера президент выступил перед членами (совета). Вы все слышали ремарки президента», — отметил Песков. Также, по словам Пескова, российские регионы самостоятельно подключаются к процессу экипировки солдат.

Накануне состоялось первое заседание координационного совета, который должен решать вопросы обеспечения военных в зоне спецоперации. Путин призвал его участников «не прятаться за формальностями и стандартными бюрократическими процедурами», определить конкретный план работы, а также работать «высокими темпами».

После того как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, в магазинах вырос спрос на военную экипировку, а в социальных сетях появились сообщения о том, что родственники мобилизованных вынуждены сами покупать им все необходимое. Например, телеграм-канал «Осторожно, новости» публиковал списки, где были перечислены необходимые вещи: от нательного белья и предметов гигиены до рюкзаков и камуфляжа. При этом правительственный портал «Объясняем.рф» сообщал, что «мобилизованный будет обеспечен всем необходимым для несения службы», и подчеркивал, что заставлять мобилизованного самостоятельно покупать экипировку незаконно.

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В некоторых регионах власти обещали помочь с закупкой необходимых вещей для мобилизованных. Так, нижегородский губернатор Глеб Никитин говорил, что в комплекты, которые закупит правительство области, войдут спальный мешок, теплые вещи, аптечка, предметы первой необходимости и др. Глава Чувашии Олег Николаев отмечал, что в стране появился дефицит товаров, необходимых военным, а сама республика вынуждена делать закупки у других регионов, так как в Чувашии нет своих военторгов.

21 октября Путин подписал указ о создании координационного совета, задачей которого является обеспечение нужд спецоперации на Украине. Необходимость создать такой совет Путин объяснил тем, что задачи, связанные с военными действиями, решают «не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления».

В состав совета вошли 19 человек, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников, глава Минобороны Сергей Шойгу и главы других силовых ведомств.

