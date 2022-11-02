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Мантуров заявил о работе производств экипировки мобилизованных в 3 смены

Мантуров: предприятия по производству экипировки для мобилизованных работают в три смены
Вице-премьер заявил об опережении графика оборонзаказа и рассказал о переводе производств обмундирования и экипировки на три смены. Ранее проблемы с экипировкой признавали власти некоторых регионов, в Кремле обещали решить ее
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Работы по гособоронзаказу сейчас идут с опережением графика, это необходимо для решения задач в рамках военной операции на Украине, сообщил РБК вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В стандартной ситуации ГОЗ всегда сдается с 1 ноября и до конца года, и авансы выплачиваются в конце года, предстоящего к исполнению (например, 2022 год должен быть оплачен в декабре 2021 года). В этом году мы начали с мая месяца с опережением сроков отгружать то, что было запланировано к отгрузке в ноябре», — рассказал Мантуров.

Вице-премьер отметил, что добавления в ГОЗ есть в течение года, также формируется заказ на 2023 — 2024 годы. «Сегодня мы уже находимся на этапе, когда и все предприятия по цепочке кооперации, и финальная сборка работают в три смены. Это касается также обмундирования и экипировки», — указал он. По мере готовности ее передают в войска: «тем, кто переходит из групп слаживания и подготовки непосредственно к боевым районам».

Мантуров подчеркнул, что «мобилизованный без экипировки и защиты на передовую отправлен не будет». Он заявил, что руководителям промышленных блоков администраций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поручили отслеживать ситуацию с обеспеченностью российских войск на местах и предоставлять руководству страны обратную связь.

После того как президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября, в магазинах вырос спрос на военную экипировку, а в соцсетях появились жалобы о том, что родственникам призванных приходится самм покупать все необходимое.

Проблемы с экипировкой признавали власти отдельных регионов, например, Чувашии и Крыма. Подобные жалобы и вопросы поступали омбудсменам в Омской, Челябинской, Ивановский и других областях. В Федеральной антимонопольной службе заявили о «существенном повышении стоимости» армейской экипировки. На правительственном портале «Объясняем.рф» подчеркивалось, что заставлять мобилизованного самостоятельно покупать экипировку незаконно.

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В Кремле пообещали, что проблемы с экипировкой будут решены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это одна из целей координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей военной операции на Украине. Совет был создан 21 октября, его возглавил Михаил Мишустин, а Мантуров стал одним из его заместителей. Всего в состав вошли 19 человек, в том числе главы Минобороны, МЧС, Росгвардии, Службы внешней разведки.

Мантуров в разговоре с РБК заявил, что цель создания совета — «чтобы у всех членов правительства, у структур и ведомств, которые находятся в периметре государственного управления, было одинаковое понимание общих задач, чтобы все работали в одном ритме и максимально синхронизировали свои действия».

Как отметил вице-премьер, в штатном режиме всегда требуется, чтобы любой акт прошел процедуру согласования с ведомствами. После заседания координационного совета под председательством премьера или его замов «решения будут приниматься к исполнению без дальнейшего длительного согласования», потому что ключевые члены совета — «это и есть основные лица, задействованные в согласовании всех решений».

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Петр Канаев Петр Канаев, Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Денис Мантуров гособоронзаказ экипировка частичная мобилизация Минпромторг
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