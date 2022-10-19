Путин назначил месячное довольствие рядовым мобилизованным в ₽195 тыс.

Данная сумма является «минимально гарантированной», выплачивать довольствие будут и тем военным, которые зачислены в части, но пока проходят обучение и подготовку после мобилизации

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил правительству определить размер месячного денежного довольствия рядовым военнослужащим, призванным в вооруженные силы в рамках объявленной в сентябре частичной мобилизации, в размере 195 тыс. руб. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета безопасности, трансляцию вел РБК.

«Известно о проблемах, возникших в последнее время и с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат, они должны составлять, напомню, не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц», — сказал Путин, отметив, что довольствие таким военнослужащим будет выплачиваться также в период подготовки и обучения.

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После выступления президента на сайте Кремля был опубликован перечень поручений кабинету министров, в котором говорится, что сумма в 195 тыс. руб. является минимально гарантированной.

«Минобороны России совместно с Минфином России установить для граждан, призванных на военную службу по мобилизации, размеры денежного довольствия и отдельных выплат, исходя из минимально гарантированного размера не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц, со дня зачисления в списки личного состава воинской части, включая период подготовки и обучения», — говорится в документе.

Сделать это Минобороны и Минфину поручено до 1 ноября.

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