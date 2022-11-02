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Военная операция на Украине ,  
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Турчак предложил возместить регионам расходы на поддержку мобилизованных

Турчак предложил Мишустину компенсировать регионам расходы на поддержку участников СВО
Турчак отметил, что меры поддержки мобилизованных в регионах зависят от возможностей субъекта, что «порождает чувство социальной несправедливости». Он предложил компенсировать им затраты и принять другие меры на федеральном уровне
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» и сенатор Андрей Турчак предложил правительству рассмотреть возможность компенсировать регионам расходы на поддержку участников военной операции на Украине и членов их семей. Об этом говорится в письме Турчака премьеру Михаилу Мишустину, главе координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации. С документом ознакомился РБК.

Турчак предлагает выделить компенсацию из средств федерального бюджета с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности регионов. Это необходимо «в целях обеспечения справедливого равного денежного содержания участников СВО», пишет он.

В письме отмечается, что помимо федеральных законов о поддержке мобилизованных и добровольцев (сохранение за ними рабочих мест, кредитные каникулы и т.д.) принимаются дополнительные меры, но на уровне регионов. Они зависят от финансовых возможностей субъектов, что «порождает чувство социальной несправедливости у людей, участвующих в выполнении боевых задач и рискующих жизнью ради защиты Родины».

Секретарь генсовета «Единой России» предлагает принять дополнительные меры поддержки военнослужащих на федеральном уровне. Помимо компенсаций регионам, это:

  • предоставление участникам военной операции, добровольцам, мобилизованным и членам их семей права на бесплатную юридическую помощь;
  • бесплатное двухразовое питание для учащихся в школах или на дому детей военнослужащих — участников военной операции и погибших ветеранов боевых действий;
  • единовременная выплата в размере не менее 195 тыс. руб. для призванных на службу по мобилизации и добровольцев;
  • исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребкредитам участникам боевых действий и членам их семей в период кредитных каникул, компенсация банкам из средств федерального бюджета.

РБК направил запрос в правительство.

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Также Турчак направил письма секретарям региональных отделений «Единой России», где заявил о необходимости выработать дополнительные меры поддержки в регионах, где их еще не ввели. В качестве примера он привел единовременные выплаты, выплаты беременным женам и малолетним детям, льготный проезд на общественном транспорте, бесплатное социальное обслуживание на дому для пожилых родственников и другие.

После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября власти некоторых регионов сообщали о трудностях с оказанием поддержки мобилизованных. Например, глава Чувашии рассказал о проблеме с закупкой экипировки, при которой республика прежде всего рассчитывает на свой бюджет. 5 октября губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что в бюджете региона нет средств для единовременных выплат мобилизованным. После этого в Кремле пообещали помочь с выплатами и экипировкой. По словам Буркова, по состоянию на 24 октября выплаты в Омской области получили только 300 человек, это «капля в море».

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Наталья Галимова Наталья Галимова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Андрей Турчак Михаил Мишустин Единая Россия координационный совет частичная мобилизация Военная операция на Украине
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