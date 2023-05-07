Киссинджер увидел шанс для переговоров России и Украины

Киссинджер допустил возможность реальных переговоров между Россией и Украиной к концу года

Бывший госсекретарь США считает, что реальный диалог между Россией и Украиной возможен благодаря участию Пекина. За урегулирование путем переговоров Киссинджер выступил еще в прошлом году

Генри Киссинджер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Присоединение Китая к обсуждению урегулирования конфликта на Украине позволит рассчитывать на реальные переговоры между Москвой и Киевом к концу 2023 года, заявил в интервью CBS бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Теперь, когда Китай подключился… Я думаю, к концу года мы сможем говорить о переговорных процессах, даже о реальных переговорах», — считает он.

Киссинджера спросили, полетел бы он на переговоры с Владимиром Путиным в Москву, если бы об этом попросил президент США. Бывший госсекретарь ответил, что «был бы склонен» это сделать, но в качестве советника, а не действующего участника диалога.

Бывший госсекретарь в прошлом году выступил за завершение конфликта на Украине путем переговоров, поскольку, по его мнению, затягивание боевых действий чревато эскалацией. В то же время он говорил, что НАТО не следует идти на уступки России и Москва не должна получить «никакой выгоды» от военной операции. При этом Киссенджер выражал мнение, что кризис на Украине могла спровоцировать неосторожная политика США и НАТО. Он назвал неразумным курс Вашингтона на членство Киева в альянсе.

27 мая 2023 года Генри Киссенджеру исполняется 100 лет. В 1973–1977 годах он был госсекретарем США, а с 1969 по 1975 год занимал пост советника президента по национальной безопасности. Кисседжер — лауреат Нобелевской премии мира за участие в заключении Парижского мирного соглашения о прекращении боевых действий во Вьетнаме. CBS отмечает, у Киссенджера проблемы со слухом, он слеп на один глаз и перенес несколько операций на сердце.

Россия заявляла о готовности вести переговоры с Украиной без предварительных условий. Киев считает, что для урегулирования необходим вывод российских войск. Москва отклоняет требования Украины, пока та не признает «сложившиеся реалии» с новыми регионами.

За решение конфликта путем диалога выступает Китай. План Пекина предусматривает в том числе уважение суверенитета всех стран и прекращение военных действий. В Кремле приветствовали попытки Китая содействовать, а президент Украины Владимир Зеленский говорил, что видит в опубликованном Пекином документе «мысли» Пекина по поводу происходящего конфликта, а не детальный мирный план.

В ЕС и США скептически отнеслись к инициативе Китая. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон в апреле прибыл в Пекин и вместе с председателем Си Цзиньпином призвал Москву и Киев срочно начать переговоры.

На Западе, особенно в США, сейчас наблюдается сдвиг в мышлении по поводу вовлечения Пекина в решение ситуации, отмечает The Wall Street Journal. Неназванные американские и европейские чиновники допустили путь к урегулированию через запланированное Украиной наступление, а также не исключили, что усадить за стол переговоров Россию может именно Китай, пишет газета.