Си Цзиньпин и Макрон призвали срочно возобновить переговоры по Украине

Переговоры об урегулировании конфликта должны возобновиться «как можно скорее», считают лидеры Франции и Китая. Макрон призвал Си Цзиньпина «образумить Россию» и помочь «установить прочный мир»

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и лидер Китая Си Цзиньпин призвали к возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной «как можно скорее», передает AFP.

По словам Си Цзиньпина, Китай будет стремиться к продвижению мирного диалога и политическому урегулированию и готов вместе с Францией «обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность, <...> строго придерживаться международного гуманитарного права, <...> не допустить применения ядерного оружия, <...> в кратчайший срок возобновить мирные переговоры» (цитата по ТАСС).

Макрон ранее обратился к китайскому лидеру с призывом повлиять на Россию, «образумить» ее и помочь «установить прочный мир», пишет AP. «Я знаю, что могу рассчитывать на вас, чтобы вернуть всех за стол переговоров», — сказал он.

Китай заявляет, что придерживается нейтральной позиции по отношению к военным действиям на Украине, но Киев и страны Запада считают, что Пекин может поддерживать Москву. Как говорил в феврале госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон располагает данными о том, что Китай «рассматривает возможность предоставления летальной помощи России» для использования на Украине. В китайском МИДе эти данные назвали клеветой и напомнили, что Пекин с самого начала вооруженного конфликта призывал к переговорам. Этот пункт содержится и в мирном плане, который Китай представил в годовщину начала военных действий. Украина отнеслась к плану скептически, а Россия допустила, что он может лечь в основу мира.

Макрон, который приехал в Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявил, что хочет стать «голосом, объединяющим Европу» в вопросе по конфликту Москвы и Киева, а поездка должна «подчеркнуть последовательность этого подхода», передает France 24. По его словам, «времена требуют», чтобы страны Европы возобновили стратегическое партнерство с Китаем, который также имеет возможность повлиять на происходящее.

Фон дер Ляйен отмечала, что развитие связей Евросоюза и Китая зависит от того, какую позицию Пекин в дальнейшем выразит по отношению к действиям России. Недавний визит Си в Москву и его встречу с президентом Владимиром Путиным глава ЕК назвала «проявлением дружбы, которое говорит тысячу слов о новом видении международного порядка».