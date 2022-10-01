Киссинджер счел немудрым курс США на вступление Украины в НАТО
Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер счел неразумным курс Соединенных Штатов на членство Украины в НАТО после распада СССР. Такое мнение он высказал в рамках «Уроков истории» Совета по международным отношениям.
По словам Киссинджера, после распада Советского Союза и Организации Варшавского договора Вашингтон попытался «интегрировать весь регион [Восточную Европу] без исключения в стратегическую систему под своим руководством».
«Я думаю, что попытка включить Украину в НАТО была немудрым американским курсом», — сказал он.
Ранее Киссинджер не исключал, что конфликт на Украине могла спровоцировать неосторожная политика США и НАТО. По его словам, сигналы Североатлантического альянса Киеву о возможном членстве были ошибкой. Хотя бывший госсекретарь считает логичным присоединение к блоку Польши и других «традиционно западных стран», Украина к ним не относится: она представляет собой территории, «которые русские считают своими». «Я был за полную независимость Украины, но считал, что лучшей ролью для нее будет что-то вроде Финляндии», — говорил экс-госсекретарь.
В конце мая Киссинджер напомнил о своей статье, которую опубликовал в марте 2014 года. В ней он писал, что «было бы хорошо, чтобы Украина оставалась в группе нейтральных стран, которые стали мостом между Востоком и Западом».
Россия при этом должна была осознать, что «попытки превратить Украину в государство-сателлит и за счет этого вновь передвинуть свои границы» лишь обрекают ее на повторение «циклов взаимного давления в отношениях с Европой и США», а Запад, в свою очередь, — признать, что Украина для России «никогда не будет всего лишь одной из зарубежных стран», отмечал он.
Однако теперь, подчеркивал Киссинджер, идея о сохранении Украиной нейтрального статуса и превращении ее в «мост» между Востоком и Западом перестала существовать».