В Кремле оценили мирный план Китая по Украине

План мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенный Китаем, как и любая другая попытка сформулировать шаги для направления ситуации в сторону мира, приветствуется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Любая попытка сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования проблемы приветствуется, но, конечно же, важны нюансы. Но то положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов. Поэтому СВО продолжается до достижения цели», — сказал он.

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