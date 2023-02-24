Зеленский не увидел в предложениях Китая мирного плана

Зеленский о мирной инициативе КНР: это не план, Китай просто высказал свои мысли

Китай предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который включает в себя в том числе возобновление переговоров и отказ от односторонних санкций. Зеленский назвал инициативу КНР «высказыванием мыслей»

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирная инициатива Китая из 12 пунктов не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей. Трансляцию пресс-конференции Зеленского ведет телеканал «Рада».

«Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — заявил Зеленский.

Украинский президент также отметил, что «хорошо, что Китай начал говорить» о конфликте на Украине, «другой вопрос, что стоит за словами». Он указал, что в предложениях Китая есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине, например по поддержке территориальной целостности.

При этом, по его словам, если в китайском плане нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план нереализуем. Зеленский также отметил, что рассчитывает на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна «пойти на пользу нашим странам и безопасности в мире».

Кроме этого, Зеленский сказал, что при выполнении всех пунктов предложенной им «формулы мира» можно перейти к дипломатической фиксации окончания боевых действий.

Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля — в годовщину начала конфликта. Он включает в себя 12 пунктов, включая «уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН». После публикации плана генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к Пекину «нет большого доверия», а глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия счел его неприемлемым.

В российском МИДе инициативу КНР приветствовали, отметив «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта». Там указали, что план во многом схож с предложениями Москвы по гарантиям безопасности, которые были представлены в конце 2021 года.

При этом российская сторона неоднократно исключала принятие предложенного Зеленским плана, как и любого другого, в котором не был бы учтен суверенитет Москвы над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями.