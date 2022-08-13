Генри Киссинджер заявил о мире на грани войны с Россией и Китаем и нарушения равновесия

Киссинджер заявил о мире на грани войны и нарушения равновесия

Основу мирового равновесия бывший госсекретарь США Генри Киссинджер видит в балансе сил с признанием легитимности «иногда противоположных ценностей»

Генри Киссинджер (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Современный мир находится на грани опасного нарушения равновесия, поскольку Соединенные Штаты Америки без явной цели вовлечены в конфликт с Россией и Китаем, заявил в разговоре с The Wall Street Journal бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые мы отчасти создали, без какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести», — сказал он.

Киссинджер также задался вопросом, смогут ли США справиться сразу с двумя противниками, настроив их друг против друга, как это произошло при президенте Ричарде Никсоне.

Президент США Ричард Никсон в феврале 1972 года посетил Китай и встретился с главой Коммунистической партии КНР Мао Цзэдуном. Это положило начало новому этапу отношений Вашингтона и Пекина, большей открытости Китая миру и изменению баланса сил в холодной войне. Улучшение отношений с Китаем курировал Киссинджер, который в те годы был советником Никсона по нацбезопасности.

Экс-госсекретарь считает, что есть два уровня равновесия. Первый, который он назвал «абсолютным равновесием», представляет собой «некий баланс сил с признанием легитимности иногда противоположных ценностей». «Потому что, если вы считаете, что конечным результатом ваших усилий должно быть навязывание ваших ценностей, тогда, я думаю, равновесие невозможно», — отметил он.

Другой уровень — признание ограничений на применение собственных сил против того, что может разрушить равновесие в мире. Это Киссинджер называет комбинацией, для которой требуется «почти художественное мастерство».

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Бывший госсекретарь считает, что «апокалиптический потенциал» современных оружейных технологий делает поддержание равновесия враждебных сторон, каким бы непростым оно ни было, важнейшим императивом международных отношений.

Ранее Киссинджер выражал мнение, что кризис на Украине могла спровоцировать неосторожная политика США и НАТО. По его мнению, следует серьезно отнестись к заявлениям президента России Владимира Путина по вопросам безопасности, а сигналы Североатлантического альянса Киеву о возможном членстве были ошибкой.

Киссинджер считает логичным присоединение к НАТО Польши и других «традиционно западных стран». Украина к этой категории не относится, поскольку представляет собой территории, «которые русские считают своими». Стабильности способствовала бы роль Украины в качестве буфера между Западом и Россией, говорит Киссинджер. «Я был за полную независимость Украины, но считал, что лучшей ролью для нее будет что-то вроде Финляндии», — отметил он.

В нынешней ситуации, после начала российской спецоперации, Киссинджер считает необходимым «относиться к Украине как к члену НАТО». По его мнению, урегулировать конфликт возможно, сохранив за Россией часть территорий, которые она приобрела с 2014 года.