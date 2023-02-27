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Боррель указал на ключевую проблему в мирном плане Китая

Глава европейской дипломатии Боррель отказался считать план Китая по Украине мирным
Китай в своем плане урегулирования конфликта на Украине уравнивает «агрессора и жертву», считает глава европейской дипломатии
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Китай, предложивший свой план урегулирования конфликта на Украине, «не отличает агрессора от жертвы», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«На самом деле это не мирный план, и в основном он повторяет хорошо известные позиции Китая, некоторые из которых мы разделяем, в то время как важные отсутствуют. Конечно, мы его изучим, но уже понятно, что ключевая проблема в том, что он не различает агрессора и жертву, уравнивая их», — указал Боррель.

Пекин в годовщину начала военных действий на Украине опубликовал свой план урегулирования конфликта из 12 пунктов. В нем китайская сторона предложила, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций.

В российском МИДе заявили, что ценят «искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами». Украинский президент Владимир Зеленский не увидел в предложениях Пекина мирного плана. «Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — счел украинский лидер. Хорошо, что Китай начал говорить о конфликте, «другой вопрос, что стоит за словами», отметил при этом он.

Президент США Джо Байден назвал мирный план КНР выгодным лишь для России. Канцлер Германии Олаф Шольц указал, что в предложениях не хватает пункта о выводе российских войск с Украины.

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Теги
Елена Чернышова
Жозеп Боррель мирный план Китай
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