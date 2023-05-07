WSJ: контрнаступление Киева может открыть путь к переговорам с Россией при участии Китая

WSJ сообщила о смене настроений на Западе о переговорах по Украине

За переговоры Москвы и Киева, сказали источники издания, выступают ключевые представители Совета по нацбезопасности Белого дома, в то же время в Госдепе и ЦРУ настроены более скептически и ожидают украинского наступления

Фото: София Гатилова / Reuters

Запланированное Украиной наступление может открыть дорогу к переговорам Киева с Москвой к концу года, усадить Россию за стол переговоров может Китай, рассказали Wall Street Journal чиновники в США и ЕС на условиях анонимности.

«Готовность способствовать переговорам и подыскать Китаю роль в них показывает сдвиг в мышлении Запада, особенно в США, которые скептически относились к вовлечению Пекина, учитывая поддержку Москвы Китаем. <...> Этот подход основан на представлении, что ни одна из сторон [конфликта] не способна продолжать сражаться бесконечно и что необходимо испытать, насколько Пекин готов сыграть роль в мирных переговорах», — говорится в статье.

Заинтересованность США в переговорах сближает страну с некоторыми странами Европы, которые хотят завершить конфликт или снизить его интенсивность.

По словам неназванных европейских чиновников, ключевые представители в Совете нацбезопасности США выступают за переговоры, в то время как Госдеп и ЦРУ настроены более скептически и хотят увидеть, как будет проходить украинское наступление. США четко заявили, что будут продолжать поддерживать Украину, сообщил изданию представитель Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж. Госдеп и ЦРУ не ответили на запрос газеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ноябре 2022 года говорил, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но пока не видит возможности для них из-за украинской позиции: президент Владимир Зеленский отказался от диалога с Москвой, пока президентом является Владимир Путин. В Кремле на это ответили, что остается ждать либо изменения позиции нынешнего главы государства, либо уже будущего президента Украины.

В конце февраля МИД Китая опубликовал свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. Он в том числе содержит пункты об уважении суверенитета всех стран, прекращении военных действий, возобновлении переговоров.

Позицию Пекина в ходе своего визита в Китай поддержал французский президент Эмманюэль Макрон. Вместе с председателем КНР Си Цзиньпином они призвали срочно возобновить переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский не увидел конкретного плана в инициативе Пекина. «Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — отмечал он.

Зеленский настаивает, что урегулирование возможно только на предложенной им «формуле мира». Она в том числе предусматривает вывод российских войск. Москва исключает такую возможность, напоминая о включении в состав России новых территорий.