Киссинджер призвал «не затягивать» конфликт на Украине

Затягивание конфликта на Украине чревато эскалацией, его необходимо как можно быстрее завершить при помощи переговоров. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер.

«Должны состояться переговоры. Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», — сказал он.

При этом бывший госсекретарь выступил против того, чтобы страны НАТО пошли на уступки России, считая, что последняя не должна получить «никакой выгоды» от спецоперации на Украине и вернуть 15-20% территорий, которые сейчас находятся под ее контролем.

Киссинджеру 99 лет. В 1973–1977 годах он был госсекретарем США, а с 1969 по 1975 год занимал пост советника президента по национальной безопасности. Был удостоен Нобелевской премии мира за участие в заключении Парижского мирного соглашения о прекращении боевых действий во Вьетнаме.

Ранее Киссинджер выражал мнение, что кризис на Украине могла спровоцировать неосторожная политика США и НАТО. Он утверждал, что следовало серьезно отнестись к заявлениям президента России Владимира Путина по вопросам безопасности, а сигналы Североатлантического альянса Киеву о возможном членстве были ошибкой.



При этом Киссинджер считает логичным присоединение к НАТО Польши и других «традиционно западных стран». Украина к этой категории не относится, поскольку представляет собой территории, «которые русские считают своими», пояснял он. «Я был за полную независимость Украины, но считал, что лучшей ролью для нее будет что-то вроде Финляндии», — говорил экс-госсекретарь.

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Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина в ответ разорвала дипломатические отношения и объявила мобилизацию.

Переговоры России и Украины по урегулированию конфликта были фактически приостановлены с конца марта. В Киеве отмечали, что причиной этому стал изменившийся «эмоциональный фон» после событий в начале апреля в украинском городе Буча. Reuters, AFP и другие агентства сообщили, что в нем нашли погибших мирных жителей. В Минобороны России назвали публикации провокацией.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом возможны только при условии вывода российских сил с «оккупированной» территории.