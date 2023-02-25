Байден счел мирный план Китая по Украине выгодным только для России

Мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине выгоден только для России, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

«Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России, если следовать китайскому плану», — сказал Байден (цитата по CNN).

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