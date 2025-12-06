 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Буданов фразой «там все чудесно» оценил переговоры с Россией в Абу-Даби

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Буданов заявил, что в переговорах, прошедших в Абу-Даби, «все чудесно». Представители разведок встретились в конце ноября, также участвовал министр армии США. Путин объяснял, что разведки обсуждают гуманитарные вопросы
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов назвал замечательными прошедшие переговоры в Абу-Даби. Его слова приводит «РБК-Украина».

Журналистка попросила Буданова рассказать о переговорном процессе и упомянула встречу в Абу-Даби. Тот отказывался от комментариев.

«Там все чудесно», — ответил он. Буданов отметил, что подробности бесед должны «оставаться в тени», иначе они не будут успешными. «Вы ведь не хотите, чтобы мы их провалили? Так что подождите», — пояснил глава украинской разведки.

Что известно о переговорах США, России и Украины в Абу-Даби
Политика
Дэниел Дрисколл

Встреча украинской и российской делегаций состоялась 25 ноября в Абу-Даби. На них также присутствовал министр армии США Дэн Дрисколл. По данным Axios, он привез обновленный мирный план по Украине и застал врасплох глав украинской и российской военных разведок, которые должны были встретиться в ОАЭ по другому поводу.

Как позже уточнил помощник российского президента Юрий Ушаков, участники переговоров в Абу-Даби не обсуждали мирный план по урегулированию на Украине. Вместе с этим он подтвердил, что на встрече присутствовали представители спецслужб Украины и России. Они периодически встречаются и обсуждают «щепетильные вопросы», в том числе касающиеся обмена пленными, рассказал Ушаков.

В Кении допустили ужесточение закона из-за вербовки для боев на Украине
Политика
Найроби, Кения

Спецслужбы России и Украины до сих пор находятся в контакте по гуманитарным вопросам, сообщил российский президент Владимир Путин. «Спецслужбы России и Украины всегда находились в контакте друг с другом даже в самые тяжелые времена, и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленными», — пояснил он.

Затем состоялся раунд переговоров Украины и США в Майами, после чего американская делегация в составе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера встретилась с Владимиром Путиным в Москве. Переговоры продлились почти пять часов и завершилась после полуночи. По итогам переговоров Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной», однако территориальному вопросу стороны не смогли найти компромиссный вариант.

В Кремле рассказали об ожидании от США анализа их переговоров с Украиной
Политика
Юрий Ушаков

На этой неделе, 4 и 5 декабря представители США и Украины несколько раз встречались в Майами, чтобы продолжить переговоры по поводу мирного плана. В Госдепе беседы назвали конструктивными и добавили, что переговоры продолжатся 6 декабря.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что Россия продолжит проведение военной операции, если Киев отвергнет условия Москвы по урегулированию конфликта. По данным NBC News, Россия не готова идти на компромисс по трем своим условиям в рамках мирного плана США — это контроль над Донбассом, сокращение численности ВСУ и территориальное признание новых регионов со стороны Европы и США.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отмечал, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту. Дискуссии сторон, по его словам, сводятся к трем темам. Территориальный вопрос — самый сложный, добавил он.

Валерия Доброва
Кирилл Буданов Украина переговоры Абу-Даби
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
