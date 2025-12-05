 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Кремле назвали последствия отказа Киева выполнить требования Москвы

Песков: если Киев отвергнет требования Москвы, военная операция продолжится
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Россия продолжит проведение военной операции, если Киев отвергнет условия Москвы по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью RT.

«Если у нас не будет возможности решить проблему и достичь наших целей мирными средствами, мы продолжим работу и сделаем все необходимое для обеспечения наших интересов», — сказал Песков в интервью RT в ответ на вопрос, что будет, если Киев откажется от выполнения требований Москвы (цитата по ТАСС).

Он добавил, что российская сторона остается открытой к переговорам и заинтересована в их продолжении.

Кремль сообщил о неприемлемых требованиях Европы по Украине
Политика
Юрий Ушаков

Ранее NBC News со ссылкой на российского чиновника, осведомленного о ходе переговоров, сообщило, что Россия не готова пойти на компромиссы по контролю над Донбассом, сокращении численности ВСУ и территориальное признание новых регионов со стороны Европы и США, предложенных в рамках нового мирного плана США.

В остальных вопросах, по словам источника, Москва готова проявить гибкость.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Персоны
Александра Озерова
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 15:51 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 15:51
Взятки на ₽1,3 млрд и фуражка Гитлера: чем известен Тимур Иванов 16:08
Делобанк отменил комиссию за международные b2b-платежи в декабре Отрасли, 16:08
Медведев предложил США отправить «лучшие в мире подлодки» к Франции Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Моди допустил рост товарооборота с Россией до $100 млрд раньше срока Экономика, 15:58
Звонарева в 41 год вышла в полуфинал крупного турнира ITF Спорт, 15:58
Украинская триатлонистка оскорбила решившую выступать за Россию Лыскун Спорт, 15:58
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как налоговая реформа отразится на компаниях Радио, 15:57
Власти США назвали ожидаемое число иностранных гостей на ЧМ-2026 Спорт, 15:55
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Глава Euroclear пообещала оспорить в суде план изъятия российских активов Политика, 15:45
Увольнение как развод: какие вопросы задать сотруднику на exit-интервью Образование, 15:41
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
В Кремле назвали последствия отказа Киева выполнить требования Москвы Политика, 15:38