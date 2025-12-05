В Кремле назвали последствия отказа Киева выполнить требования Москвы

Фото: Александр Река / ТАСС

Россия продолжит проведение военной операции, если Киев отвергнет условия Москвы по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью RT.

«Если у нас не будет возможности решить проблему и достичь наших целей мирными средствами, мы продолжим работу и сделаем все необходимое для обеспечения наших интересов», — сказал Песков в интервью RT в ответ на вопрос, что будет, если Киев откажется от выполнения требований Москвы (цитата по ТАСС).

Он добавил, что российская сторона остается открытой к переговорам и заинтересована в их продолжении.

Ранее NBC News со ссылкой на российского чиновника, осведомленного о ходе переговоров, сообщило, что Россия не готова пойти на компромиссы по контролю над Донбассом, сокращении численности ВСУ и территориальное признание новых регионов со стороны Европы и США, предложенных в рамках нового мирного плана США.

В остальных вопросах, по словам источника, Москва готова проявить гибкость.

Материал дополняется