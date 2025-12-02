NBC: Россия не готова на компромисс по пунктам о Донбассе и новым регионам

NBC назвал «три столпа», от которых Россия не откажется в мирном плане

Москва не готова уступать Киеву по трем пунктам мирного договора, узнал NBC News. В частности, речь идет о переходе всего Донбасса под контроль России. По данным NYT, этого условия нет в версии, которую привез в Москву Уиткофф

Россия не готова идти на компромисс по трем своим условиям в рамках мирного плана США — это контроль над Донбассом, сокращение численности ВСУ и территориальное признание новых регионов со стороны Европы и США, заявил NBC News российский чиновник, осведомленный с ходом переговоров.

«Есть три столпа, по которым мы не пойдем на компромисс», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, Москва готова проявить гибкость по некоторым второстепенным вопросам, таким как использование замороженных в Европе российских активов. Так, мирный план Дональда Трампа предусматривал, что примерно треть замороженных активов, или $100 млрд будут инвестированы в усилия по восстановлению Украины, напомнил канал.

Согласно первоначальному плану американского лидера из 28 пунктов, США должны были получать 50% прибыли от этого проекта. Был ли этот пункт преобразован после переговоров в Женеве и Флориде, неизвестно, говорится в статье.

Ранее сегодня в Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Также на переговорах присутствует зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Стороны обсуждают обновленную версию мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине.

Документ, который изначально состоял из 28 пунктов, был сокращен и переработан с учетом последних переговоров с украинской делегацией. Из него, по данным The New York Times, исключили пункты, предусматривающие переход всего Донбасса под российский контроль, размежевание в Херсонской и Запорожской областях вдоль текущей линии соприкосновения и другие. Одной из центральных тем переговоров, по данным ABC News, будут судьба замороженных российских активов, территориальные вопросы и членство Украины в НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если сегодняшние переговоры между Путиным и американской делегацией пройдут хорошо, то он готов «очень быстро» встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. «Я готов поддержать все сигналы [приближающие окончание войны] <...> Все зависит от сегодняшних переговоров», — пояснил он. Украинский лидер уверен, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту.

По данным Axios, после встречи с Путиным американские переговорщики отправятся «в европейскую страну и встретятся там с украинским президентом», чтобы проинформировать его об итогах беседы с российским лидером. Предположительно, это произойдет уже 3 декабря.

Путин ранее называл среди условий для прекращения огня вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие санкций. Москва исключает возможность территориальных уступок Киеву. России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, утверждал Путин.

Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. Киев неоднократно говорил о намерении вернуть утраченные территории.

Крым, Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в 2014 и 2022 годах по результатам проведенных там референдумов. Украина и страны Запада не признали их итогов и сочли произошедшее аннексией. Москва подчеркивала, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, а также исключала уступки Украине остальных территорий.

Объявляя о начале военной операции 24 февраля 2022 года, Путин называл ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирных жителей Донбасса от «геноцида» со стороны украинских властей.