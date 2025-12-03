Помощник Путина Ушаков раскрыл итоги переговоров с США. Видео
Помощник президента России Юрий Ушаков выступил перед журналистами и раскрыл итоги переговоров, которые касались мирного плана США. Встреча проходила в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Также с российской стороны во встрече участвовали Юрий Ушаков и ецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской — зять Трампа Джаред Кушнер.
По словам Ушакова:
- компромисс по территориям не найден;
- делегация США после переговоров не поедет в Киев, а вернется в Америку;
- Россия получила 4 документа по миру;
- стороны обсуждали экономическое сотрудничество России и США;
- переговоры были закрытыми, а стороны решили не раскрывать их суть;
- Уиткофф передал Путину привет от Трампа;
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили