Мирный план по Украине⁠,
0

Помощник Путина Ушаков раскрыл итоги переговоров с США. Видео

Помощник Путина Ушаков раскрыл итоги переговоров с США
Сюжет
Мирный план по Украине

Помощник Путина Ушаков раскрыл итоги переговоров с США. Видео
Video

Помощник президента России Юрий Ушаков выступил перед журналистами и раскрыл итоги переговоров, которые касались мирного плана США. Встреча проходила в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Также с российской стороны во встрече участвовали Юрий Ушаков и ецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской — зять Трампа Джаред Кушнер.

Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане
Политика

По словам Ушакова:

Теги
Персоны
Переговоры США Россия мирный план Владимир Путин Стив Уиткофф
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года
