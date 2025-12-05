 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

В Кремле рассказали об ожидании от США анализа их переговоров с Украиной

Ушаков: ждем от США анализа их переговоров с Умеровым в Майами
Сюжет
Мирный план по Украине
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

В Кремле надеются, что США поделятся с Россией анализом своих переговоров с украинской делегацией в Майами, сообщил в интервью Первому каналу помощник российского президента Юрий Ушаков

«Мы ждем анализа их переговоров с Умеровым. Я надеюсь, что они этими итогами с нами поделятся, а дальше посмотрим», — отметил помощник главы государства.

Он также выразил мнение, что переговоры по Украине было одной из главных тем разговора Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время их неформальной беседы тет-а-тет накануне.

«Когда руководители обсуждали международную ситуацию в ходе беседы тет-а-тет вчера, я думаю, что эта тема была одна из главных», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Макрон признал, что ЕС не принудит Россию к переговорам с ним по Украине
Политика
Эмманюэль Макрон

Ранее, 30 ноября, в Майами прошли переговоры Украины и США. Во Флориде украинская делегация, которую возглавил Умеров, встретилась со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Темой переговоров стал мирный план. До этого, 23 ноября, в Женеве прошли трехсторонние переговоры (США, Украина и представители из Европы), на которых обсуждался план США и его европейская версия.

После встречи в Майями, американская делегация отправилась в Москву, переговоры прошли в ночь со 2 на 3 декабря. Переговоры в Кремле были также посвящены обсуждению мирного плана США по Украине и длились около пяти часов. С американской стороны в них участвовали Уиткоф и Кушнер, а с российской — Путин, Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Пресс-служба Кремля позднее сообщила, что стороны договорились не раскрывать суть переговоров.

Затем планировалась встреча американских переговорщиков с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако ее отменили. Вместо этого Уиткофф и Кушнер вернулись в США, где доложили Трампу о результатах переговоров в Москве. Американский президент назвал встречу очень хорошей.

После этого в Майами пошла еще одна встреча с украинской стороной. Переговоры завершились 5 декабря. Со стороны Киева в переговорах участвовали Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Украина США переговоры Кремль
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
