Ушаков: ждем от США анализа их переговоров с Умеровым в Майами

В Кремле рассказали об ожидании от США анализа их переговоров с Украиной

Юрий Ушаков (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

В Кремле надеются, что США поделятся с Россией анализом своих переговоров с украинской делегацией в Майами, сообщил в интервью Первому каналу помощник российского президента Юрий Ушаков

«Мы ждем анализа их переговоров с Умеровым. Я надеюсь, что они этими итогами с нами поделятся, а дальше посмотрим», — отметил помощник главы государства.

Он также выразил мнение, что переговоры по Украине было одной из главных тем разговора Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди во время их неформальной беседы тет-а-тет накануне.

«Когда руководители обсуждали международную ситуацию в ходе беседы тет-а-тет вчера, я думаю, что эта тема была одна из главных», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Ранее, 30 ноября, в Майами прошли переговоры Украины и США. Во Флориде украинская делегация, которую возглавил Умеров, встретилась со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Темой переговоров стал мирный план. До этого, 23 ноября, в Женеве прошли трехсторонние переговоры (США, Украина и представители из Европы), на которых обсуждался план США и его европейская версия.

После встречи в Майями, американская делегация отправилась в Москву, переговоры прошли в ночь со 2 на 3 декабря. Переговоры в Кремле были также посвящены обсуждению мирного плана США по Украине и длились около пяти часов. С американской стороны в них участвовали Уиткоф и Кушнер, а с российской — Путин, Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Пресс-служба Кремля позднее сообщила, что стороны договорились не раскрывать суть переговоров.

Затем планировалась встреча американских переговорщиков с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако ее отменили. Вместо этого Уиткофф и Кушнер вернулись в США, где доложили Трампу о результатах переговоров в Москве. Американский президент назвал встречу очень хорошей.

После этого в Майами пошла еще одна встреча с украинской стороной. Переговоры завершились 5 декабря. Со стороны Киева в переговорах участвовали Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Материал дополняется