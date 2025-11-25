 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Politico узнало, какой пункт поменяли в мирном плане США

Politico узнало, что в мирном плане США поменяли пункт о будущем Донбасса
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Emma Farge / Reuters
Фото: Emma Farge / Reuters

В доработанном варианте американского плана по Украине, согласованном по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Женеве, нет некоторых прежних пунктов. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в новом, сокращенном на девять пунктов документе поменяли условие о передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

Politico указало, что получило информацию от двух источников, знакомых с ходом переговоров в Абу-Даби. На них, пишет Politico, американский министр армии Дэн Дрисколл и представит российской стороне обновленный план. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему «нечего сказать» по поводу встречи.

Изначальная версия мирного соглашения США, опубликованного 20 ноября, содержала 28 пунктов — согласно ей, в частности, Крым, Луганск и Донецк предлагали признать де-факто российскими территориями.

О том, что мирный план после переговоров в Швейцарии урезали до 19 пунктов, писала и The Washington Post (WP). При этом накануне Bloomberg указывал, что предложение о разморозке и об использовании активов в том виде, в котором оно содержалось в плане США, было изъято. В Кремле назвали ситуацию вокруг мирного плана США «информационной вакханалией».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине мирный план Женева переговоры Донбасс
Материалы по теме
Макрон заявил, что «мы все уязвимы» для баллистических ракет России
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Bloomberg узнал, что Россия сочла сокращенный мирный план провальным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 14:59 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 14:59
Лавров отверг подозрения о планах России напасть на Францию Политика, 15:11
Лавров рассказал о последствиях, если из плана уберут дух Анкориджа Политика, 15:07
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
Экс-начальника управления Генпрокуратуры назначили судьей Верховного суда Политика, 15:02
Минфин поддержал допуск «квалов» к торгам криптовалютой после теста Инвестиции, 15:01
Последствия атаки дронов на Новороссийск. Видео Политика, 14:59
Кризис смыслов: как не потерять себя и двигать бизнес вперед Образование, 14:55
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Отпуск каждый день: чем привлекает недвижимость с курортной атмосферой Стиль, 14:51
КС обязал власти изменить закон о валютном регулировании после иска ВТБ Экономика, 14:44
Хинштейн рассказал о последствиях удара ВСУ по Льгову Политика, 14:43
Тюменских подростков будут судить за подготовку к теракту Политика, 14:42
Маск назвал Reuters худшим после новости о роспуске созданного им DOGE Политика, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39