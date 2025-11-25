Politico узнало, какой пункт поменяли в мирном плане США

Фото: Emma Farge / Reuters

В доработанном варианте американского плана по Украине, согласованном по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Женеве, нет некоторых прежних пунктов. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в новом, сокращенном на девять пунктов документе поменяли условие о передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

Politico указало, что получило информацию от двух источников, знакомых с ходом переговоров в Абу-Даби. На них, пишет Politico, американский министр армии Дэн Дрисколл и представит российской стороне обновленный план. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему «нечего сказать» по поводу встречи.

Изначальная версия мирного соглашения США, опубликованного 20 ноября, содержала 28 пунктов — согласно ей, в частности, Крым, Луганск и Донецк предлагали признать де-факто российскими территориями.

О том, что мирный план после переговоров в Швейцарии урезали до 19 пунктов, писала и The Washington Post (WP). При этом накануне Bloomberg указывал, что предложение о разморозке и об использовании активов в том виде, в котором оно содержалось в плане США, было изъято. В Кремле назвали ситуацию вокруг мирного плана США «информационной вакханалией».