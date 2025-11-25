Axios сообщил, что Буданов приехал на переговоры в Абу-Даби

Украинская делегация во главе с Будановым находится в Абу-Даби, узнал Axios. Там же проводит переговоры Дрисколл с российской стороной. Американский министр привез в столицу ОАЭ сокращенную версию мирного плана по Украине

Кирилл Буданов (Фото: Evgeniy Maloletka / AP/ ТАСС)

Украинская делегация во главе с начальником военной разведки страны Кириллом Будановым находится в Абу-Даби, пишет Axios. Чиновники из Киева проводят переговоры как с американской, так и с российской сторонами, рассказал источник издания.

Главы украинской и российской военных разведок должны были встретиться в Абу-Даби по другой теме, рассказал собеседник издания. Однако прибытие министра армии США Дэниела Дрисколла стало неожиданностью для сторон и изменило первоначальный план, говорится в статье.

Как писало Politico, американский министр привез на встречу в Абу-Даби уменьшенную версию, согласованную после переговоров Вашингтона и Киева в Женеве. Издание отмечает, что в новом, сокращенном на девять пунктов документе поменяли условие о передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

Переговоры России с США в столице ОАЭ продлились несколько часов, сообщил источник CBS News. «Мы сохраняем большой оптимизм», — заявил неназванный американский чиновник. Он добавил, что «осталось уладить некоторые незначительные детали», но украинская сторона согласилась на мирную сделку. При этом, по его словам, от России пока «никаких новостей».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ему нечего сказать по поводу сообщений о встрече Дрисколла с российскими чиновниками. При этом он уточнил, что Россия готова к мирным переговорам по урегулированию конфликта вокруг Украины. В Кремле также подтвердили получение чернового варианта американского мирного плана по Украине. Президент Владимир Путин считает, что американский план может стать основой для мира.

Россия считает сокращенный до 19 пунктов мирный план по Украине провальным, утверждает Bloomberg. Помощник президента России Юрий Ушаков также отмечал, что условия американского мирного плана по Украине представляются для Москвы более приемлемыми, чем европейского.