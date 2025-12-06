В Кении допустили ужесточение закона из-за вербовки для боев на Украине

В Кении хотят ужесточить контроль за кадровыми агентствами из-за того, что некоторые из них обманом заставляют кенийцев вступать в российскую армию

Найроби, Кения (Фото: Billy Muta / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Кении разрабатывают законопроект, направленный на ужесточение контроля за кадровыми агентствами, включая более строгий контроль перед выдачей лицензий и более четкие различия между категориями работ, рассказал Би-би-си «главный кнут» большинства в кенийском парламенте Сильванус Осоро.

«Главный кнут» (chief whip), или парламентский организатор, — высокопоставленный член партии, который отвечает за партийную дисциплину, в том числе принуждает однопартийцев голосовать в соответствии с позицией партии и следит за личным присутствием депутатов на заседаниях.

Новый законопроект связан с тем, что некоторые кадровые агентства обманом заставляют кенийцев вступать в российскую армию, рассказывает Осоро: «Некоторые агентства заманивают молодежь обещаниями крупных выплат. Правительство отслеживает агентства, причастные к этому мошенничеству».

По его словам, из примерно 130 зарегистрированных в Кении кадровых агентств около пяти были закрыты, деятельность трех уже приостановлена, а в отношении двух других ведется расследование. Осоро добавил, что парламентский комитет по обороне и международным отношениям занимается этим вопросом и вызвал агентства, чтобы они рассказали о том, «как они вербовали молодых людей, какую информацию они предоставляли и как оформлялись контракты».

Родственники кенийцев, оказавшихся в российской армии, рассказали Би-би-си, что кадровые агентства в Кении предлагали им работу, не связанную с военными действиями, а по прибытии в Россию они подписывали контракт о добровольной службе в вооруженных силах.

В начале ноября президент Кении Уильям Руто попросил украинского президента Владимира Зеленского об освобождении оказавшихся в зоне боевых действий на Украине кенийцев. По данным Standard, речь шла о попавших в плен к ВСУ гражданах Кении.

МИД Кении заявлял, что ему известно о случаях вербовки граждан, в результате которой те оказываются в зоне боевых действий. В заявлении дипведомства, которое приводил Reuters, говорилось, что «более двухсот кенийцев, возможно, вступили в ряды российских вооруженных сил».

Daily Nation со ссылкой на источники писала, что некоторые из попавших в зону боевых действий кенийцев сдались украинским военным, других вернули на родину благодаря гуманитарным усилиям. Один бывший офицер подразделения национальной полиции Кении рассказал изданию, что осознанно заключил контракт на службу в российской армии и планирует продлить его.

В конце сентября издание Kahawa Tungu со ссылкой на источники сообщило о депортации из Кении сотрудника российской дипмиссии Михаила Ляпина, задержанного в Найроби, как утверждалось, по подозрению в вербовке кенийцев. В посольстве России опровергли, что Ляпин работал в посольстве, и заявили, что он никогда не был сотрудником российских государственных органов власти. Как заявили дипломаты, мужчину 25 сентября опросили кенийские правоохранительные органы по поводу его предпринимательской деятельности, после чего тот самостоятельно покинул страну.