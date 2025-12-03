 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Переговоры Путина и Уиткоффа длились около пяти часов

Мирный план по Украине
Переговоры России и США

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа длились около пяти часов.

Стороны обсуждали мирный план США по урегулированию конфликта на Украине,

До этого, в воскресенье, 30 ноября, Уиткофф, а также госсекретарь США Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией в Майами обсуждали несколько его ключевых положений — территориальные изменения и вопрос членства Украины в НАТО.

В Москве закончилась встреча Путина и Уиткоффа
Политика

Перед встречей Уиткоффа с российским президентом в Вашингтоне заявили, что пункты мирного плана были «существенно доработаны». По словам главы украинской делегации, секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, стороны достигли существенного прогресса.

Плугина Ирина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дмитриев оценил переговоры с Уиткоффом в Кремле Политика, 00:45
Переговоры Путина и Уиткоффа длились около пяти часов Политика, 00:42
В Москве закончилась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 00:32
Два российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 00:25
Oninvest узнал об ограничении Revolut переводов клиентам во Франции Политика, 00:17
Cамолет с россиянами из-за нелетной погоды вместо Актобе сел в Актау Общество, 00:14
Трамп заявил, что Хегсет не знал о выживших на судне наркоторговцах Политика, 00:11
Силуанов заявил о «полном меню» инвестора после размещения ОФЗ в юанях
 Финансы, 00:06
Украина останется без модернизированных Т-72 из Чехии Политика, 00:00
Счетная палата нашла нарушения при реконструкции аэропортов и гидроузлов Бизнес, 00:00
Глава СПЧ назвал вырезание сцен из фильмов абсолютной глупостью Политика, 00:00
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле длится более четырех часов Политика, 02 дек, 23:53
NBC назвал «три столпа», от которых Россия не откажется в мирном плане Политика, 02 дек, 23:49