Переговоры Путина и Уиткоффа длились около пяти часов

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа длились около пяти часов.
Стороны обсуждали мирный план США по урегулированию конфликта на Украине,
До этого, в воскресенье, 30 ноября, Уиткофф, а также госсекретарь США Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией в Майами обсуждали несколько его ключевых положений — территориальные изменения и вопрос членства Украины в НАТО.
Перед встречей Уиткоффа с российским президентом в Вашингтоне заявили, что пункты мирного плана были «существенно доработаны». По словам главы украинской делегации, секретаря СНБО Украины Рустема Умерова, стороны достигли существенного прогресса.
