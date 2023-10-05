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Военная операция на Украине ,  
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Кремль переадресовал вопрос о переводе флота в Новороссийск к военным

Песков переадресовал вопрос о переводе флота в Новороссийск к Минобороны
Сюжет
Военная операция на Украине
WSJ сообщила о передислокации большей части Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск в связи с ударами ВСУ. В сентябре повреждения получили два корабля и штаб флота
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Кремль не комментирует сообщения о переводе Черноморского флота России из Севастополя в Новороссийск, как и создание морской базы в Абхазии, заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает «Радио Маяк».

«Нет, я никак не могу это комментировать. Естественно, вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, это <...> компетенция Министерства обороны», — сказал Песков.

О выводе большей части Черноморского флота из порта в Севастополе накануне сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Минобороны и власти Севастополя с начала полномасштабных боев на Украине регулярно сообщают о попытках украинской стороны атаковать объекты на территории полуострова — с помощью запуска беспилотников, ракетных ударов и попыток высадки десанта.

В середине сентября ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Севастополе, повреждения получили два корабля, стоявшие на ремонте. Удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow, писали Sky News и The Independent. В конце месяца ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести. Система ПВО сбила пять ракет, уточнили в военном ведомстве. Как сообщал Sky News, удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

Песков говорил, что западные страны понимают последствия ударов по объектам в Крыму. МИД России обвинил НАТО в координации атаки с помощью американских и британских спецслужб. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что использование Storm Shadow вне зоны военной операции будет означать «полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Черноморский флот Севастополь Новороссийск Абхазия флот ВМФ
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